18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
477.13
525.85
5.24
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
12.09.2024, 19:53

Ел 16,5 тысячи калорий в день: бодибилдер скончался от остановки сердца

Новости Мира 0 928

Белорусский бодибилдер Илья "Голем" Ефимчук, который съедал по 16,5 тысячи калорий в день, скончался от сердечного приступа в возрасте 36 лет, передает Tengri Sport.

Фото: Instagram/anna_yefimchyk
Фото: Instagram/anna_yefimchyk

6 сентября профессиональный бодибилдер из Беларуси потерял сознание у себя дома. Как рассказала его супруга Анна, пока скорая помощь была в пути, она делала мужу массаж сердца. После этого бодибилдера доставили в клинику на вертолете.

На протяжении нескольких дней медики боролись за жизнь Ильи. Им удалось восстановить работу сердца, но к тому времени мозг спортсмена уже не проявлял активности. Спортсмен скончался в возрасте 36 лет.

"Все это время я молилась, у меня была надежда на то, что Илюша придет в себя. Каждый день я проводила рядом с ним, у меня была надежда, его сердце включилось на два дня, но сегодня доктор сообщил мне страшную новость, что мозг умер", - передает слова жены бодибилдера Анны Ефимчук Championat.

Спортсмен из Беларуси получил прозвище Голем. При росте 185 сантиметров Илья Ефимчук весил 158 килограммов. Он выполнял жим лежа с весом 272 килограмма, а также приседания и становую тягу с нагрузкой по 317 килограммов. Сам Илья говорил, что питался семь раз в день, а его ежедневный рацион составлял 16,5 тысячи калорий. 

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Слова Димаша Кудайбергена вызвали скандал на музыкальном конкурсе в КитаеНовости Казахстана
28.07.2024, 10:50 0
Назарбаева лишили еще одного статусаНовости Казахстана
24.07.2024, 17:55 0
4 млн тенге предложила авиакомпания FlyArystan маме 12-летней девочки, которую не пустили в самолетНовости Казахстана
09.08.2024, 20:17 0
«Отбасы банк» хочет привлечь к ответственности тех, кто использовал пенсионные выплаты на лечение зубов не по назначениюНовости Казахстана
25.07.2024, 19:27 0
Экономист: девальвация в Казахстане неизбежнаНовости Казахстана
02.08.2024, 09:24 0

Последние комментарии

< >
Жительница Актау оформила подъезд в национальном стиле
Строгоff → Красочно, ярко, красиво!
Казахстан хочет экспортировать ГСМ за рубеж
Pluto 9701 → И снова слова бла бла бла хочет хочет, а может?
«Все бросаю и переезжаю»: казахстанец снимает атмосферные ролики об Актау
fox1167 → Поддерживаю! Вааааще фигня какая-то стала
Жительница Актау оформила подъезд в национальном стиле
Coffee → Это очень красиво!
«Все бросаю и переезжаю»: казахстанец снимает атмосферные ролики об Актау
Ingul → Уважаемая "Лада", вы заметили на сколько меньше стало посетителей на вашем сайте после того, как вы поменяли его формат? Или теперь общественное мнение никого не интересует?