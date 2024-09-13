Ел 16,5 тысячи калорий в день: бодибилдер скончался от остановки сердца

Белорусский бодибилдер Илья "Голем" Ефимчук, который съедал по 16,5 тысячи калорий в день, скончался от сердечного приступа в возрасте 36 лет, передает Tengri Sport .

Фото: Instagram/anna_yefimchyk

6 сентября профессиональный бодибилдер из Беларуси потерял сознание у себя дома. Как рассказала его супруга Анна, пока скорая помощь была в пути, она делала мужу массаж сердца. После этого бодибилдера доставили в клинику на вертолете.

На протяжении нескольких дней медики боролись за жизнь Ильи. Им удалось восстановить работу сердца, но к тому времени мозг спортсмена уже не проявлял активности. Спортсмен скончался в возрасте 36 лет.

"Все это время я молилась, у меня была надежда на то, что Илюша придет в себя. Каждый день я проводила рядом с ним, у меня была надежда, его сердце включилось на два дня, но сегодня доктор сообщил мне страшную новость, что мозг умер", - передает слова жены бодибилдера Анны Ефимчук Championat.

Спортсмен из Беларуси получил прозвище Голем. При росте 185 сантиметров Илья Ефимчук весил 158 килограммов. Он выполнял жим лежа с весом 272 килограмма, а также приседания и становую тягу с нагрузкой по 317 килограммов. Сам Илья говорил, что питался семь раз в день, а его ежедневный рацион составлял 16,5 тысячи калорий.