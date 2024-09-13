В США школьники подарили сторожу Jeep Wrangler

Фото: Х/GMA

В сентябре прошлого года, перед своим днем рождения, ученики спросили сторожа Фрэнсиса Апраку, что бы он хотел в подарок. Мужчина ответил, что цель его жизни – купить когда‑нибудь Jeep Wrangler. За полгода до следующего дня рождения Фрэнсиса ученики решили исполнить его мечту. Об этом пишет People.

Вместе с друзьями и некоторыми родителями они запустили сбор на платформе GoFundMe. Информацию о сборе стали рассылать организациям и другим родственникам учеников. За первые два дня на исполнение мечты сторожа удалось собрать пять тысяч долларов, а за месяц сумма достигла 20 тыс. Ученики обналичили деньги и ко дню рождения Фрэнсиса купили ему вишнево-красный джип.

Увидев машину мечты, мужчина расплакался и поблагодарил учеников.

Фото: Х/EmilyLeayman

Он сказал, что никогда не забудет этот замечательный день.

Фото: Х/EmilyLeayman

"С тех пор, как мы познакомились с Фрэнсисом, он был очень добр и дружелюбен, а иногда даже молился за нас. Он сказал, что всегда хотел купить Jeep Wrangler, но никогда не мог себе этого позволить, поэтому мы организовали кампанию, чтобы собрать сумму, которой хватит для покупки", – пояснил один из школьников.