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13.09.2024, 11:31

"Нельзя терпеть": Врач Бокерия назвала первый сигнал опасной перемены в человеке

Новости Мира 0 546

Есть симптомы, которые опасно игнорировать. Даже в том случае, если человек сдал анализы, удовлетворен результатом и не испытывает явной боли, передает rg.ru

© globallookpress.com
© globallookpress.com

Это "нельзя терпеть", подчеркнула в своем Telegram-канале кардиолог Ольга Бокерия, добавив, что порой "тело кричит" об опасной перемене в организме.

По словам врача, существуют определенные комплексы симптомов, предупреждающие нас о возможном сбое.

"Первый такой комплекс симптомов это лишний вес, высыпания на коже, сухие ломкие или выпадающие волосы. Все это свидетельствует о том, что организм работает с перегрузкой. Он старается держать в нормальном состоянии жизненно важные органы и поэтому у вас хорошие анализы, но все остальное контролировать уже не удается", - объяснила Ольга Бокерия.

Второй комплекс симптомов, на который необходимо обратить внимание, связан с желудочно-кишечным трактом. А именно: неприятный запах изо рта, постоянная необходимость приема ферментов, газообразование, проблемы с походом в туалет.

"Это не норма, которая вызвана, скорее всего, образом жизни", - отметила кардиолог, добавив, что есть еще третий момент, когда человеку не нравится его собственный запах.

Ранее кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич перечислила признаки, которые могут первыми предупредить человека о возможном приступе. Как правило, это проявляется в ранние часы (в период с 5-7 часов утра) и порой не сопровождается болью. Человек ощущает странное жжение, сдавление или сжатие. Чаще всего пациенты говорят о дискомфорте, который длится "5-10 минут".

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