66-летняя Шэрон Стоун показала фигуру в купальнике

Звезда триллера "Основной инстинкт" Шэрон Стоун поделилась с подписчиками кадрами тренировки в бассейне. Весьма откровенное видео опубликовано на личной странице американской актрисы в Instagram, сообщает Zakon.kz.

Фото: Instagram/sharonstone

Спустя 12 часов публикация уже набрала более 55 тысяч лайков.

"Только что закончила тренировку перед тем, как пойду на съемки. Так взволнована", – прокомментировала ролик бывшая модель.

Комментаторы оставили ряд комплиментов продюсеру и уточнили, что мечтают также выглядеть в 66 лет.

В 2001 году Стоун перенесла внутримозговое кровоизлияние. Знаменитости пришлось восстанавливаться около семи лет, чтобы вернуться в Голливуд. По ее словам, проблемы со здоровьем никогда не мешали ей заниматься спортом.

Днем ранее, 12 сентября, известный французский актер и продюсер Венсан Кассель публично поздравил старшую дочь с днем рождения. Также он опубликовал архивные фото с первенцем от Моники Беллуччи.