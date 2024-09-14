Назван популярный напиток, который может спровоцировать рак языка

Употребление горячей пищи и чая может спровоцировать развитие рака языка. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил врач-онколог, кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин, передает Tengri Life .

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Кроме этого, по словам специалиста, основными причинами образования злокачественных опухолей на языке являются курение, частые ожоги и травмирование органа.

Онколог пояснил, что язык повреждается часто, так как люди прикусывают его, обжигают, протезы натирают, и для диагностики достаточно сложно, так как слизистая языка постоянно меняется.

Врач подчеркнул, что зачастую на языке просто образуются вирусные поражения в виде папиллом, визуально напоминающих опухоль. По его словам, это провоцируют дисбактериозные и другие проблемы желудочно-кишечного тракта. При этом, как отметил онколог, рак языка достаточно сложно поддается лечению и при появлении первых симптомов следует незамедлительно обратиться к врачу.