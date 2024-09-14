Знаменитую картину «Девочка с воздушным шаром» похитили в Лондоне

Сотрудники полиции задержали двух мужчин, которым позже предъявили обвинения в краже со взломом, передает ИА «NewTimes.kz» .

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Как сообщает Daily Mail, оценочная стоимость картины составляет до 250 тысяч фунтов стерлингов. Работу украли из лондонской галереи Grove Gallery.

В ходе расследования полицейские нашли похищенную работу стрит-арт художника Бэнкси и задержали двух мужчин: 47-летнего Ларри Фрейзера из пригорода Лондона Бектон и 53-летнего Джеймса Лава из города Грейс на востоке Англии.

Задержанным предъявили обвинения в краже со взломом, и они были заключены под стражу. Накануне обвиняемые предстали перед судом - их отпустили под залог. Известно, что следующее слушание состоится 9 октября.

Как отмечает местная полиция, «Девочку с воздушны шаром» вернут обратно в галерею в ближайшее время.