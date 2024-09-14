О простых способах снизить артериальное давление рассказал врач

Российский врач-кардиолог Тамаз Гаглошвили рассказал, что снижение массы тела способно повлиять на артериальное давление. Так, при потере 10 килограммов веса давление снижается на 5–20 мм рт. ст., сообщает Zakon.kz.
По его словам, потеря лишнего веса сопоставима с действием лекарства, пишет Рамблер.
На втором месте среди самых популярных нелекарственные методов снижения давления — увеличение физической активности. Установлено, что занятие спортом до 45 минут в день уменьшает артериальное давление на 4–10 мм рт. ст.
Благотворно, по мнению врача, повлияют на снижение артериального давления ограничение соли, употребление большого количества овощей и фруктов и небольшого количества орехов, а также отказ от курения и ограничение употребления алкоголя.
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