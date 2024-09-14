Известная мошенница Анна Сорокина-Делви станет участницей шоу "Танцы со звездами"

Анна Сорокина, аферистка российского происхождения, которая выдавала себя за немецкую наследницу и обманывала элиту Нью-Йорка на сотни тысяч долларов, появилась на показе мод в Нью-Йорке с украшенным драгоценными камнями браслетом на щиколотке. Об этом пишет Sky News , передает inbusiness.kz .

Фото: instagram.com/theannadelvey/

33-летняя Сорокина в течение ряда лет создавала ложную репутацию богатой немецкой наследницы по имени Анна Делви, обманывая отели, банки и друзей, чтобы те финансировали ее роскошный образ жизни. Она была арестована в 2017 году и признана виновной по восьми пунктам обвинения, включая крупную кражу, в апреле 2019 года и приговорена к сроку от четырех до 12 лет.

Сорокина, чья семья переехала из России в Германию в 2007 году, носила браслет на лодыжке с октября 2022 года, когда она была помещена под домашний арест в связи с делом о депортации.

На показе Untitled&Co в рамках Недели моды в Нью-Йорке в среду Сорокина позировала для фотографий с черным браслетом, украшенным драгоценными камнями, на правой ноге. На мероприятии она также была в мини-юбке и диадеме.

Недавно было объявлено, что она станет участницей следующего сезона шоу "Танцы со звездами", премьера которого состоится 17 сентября на ABC и Disney+. Шоу, похоже, сосредоточено на браслете на лодыжке, поскольку на опубликованном снимке Сорокиной в блестящем платье отчетливо видна бирка на ее ноге, сообщает Sky News.

Хотя Сорокина была освобождена из тюрьмы в феврале 2021 года, иммиграционные власти утверждают, что она просрочила визу и должна быть возвращена в Германию. Она находилась под стражей в иммиграционной и таможенной службе (ICE) более года, прежде чем судья разрешил ей перейти на домашний арест в октябре 2022 года, пока она будет бороться с делом о депортации.

План Сорокиной выдать себя за богатую немецкую наследницу стал главной темой популярного шоу Netflix "Изобретая Анну" 2022 года, в котором ее роль сыграла Джулия Гарнер сыграла мошенницу. Известно, что Сорокина выплатила потерпевшим компенсацию из гонорара в 300 тыс. долларов от Netflix за использование своей истории.

Пресс-секретарь Сорокиной Джуда Энгельмайер подтвердила во вторник, что она может передвигаться в пределах 70 миль (112 км) от своего дома и в любой точке пяти районов Нью-Йорка в соответствии с прежними условиями домашнего ареста, но не смогла прокомментировать какие-либо изменения в этих правилах.

Находясь под домашним арестом, Сорокин была вынуждена соблюдать условие иммиграционного судьи о том, что она не пользуется социальными сетями, но она запустила подкаст The Anna Delvey Show, в котором приняли участие такие гости, как комик Уитни Каммингс и технологический журналист Тейлор Лоренц, которые приехали в ее квартиру в Нью-Йорке для записи.