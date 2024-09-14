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14.09.2024, 13:36

Гигантский астероид Апофис может столкнуться с Землей в 2029 году

Новости Мира 0 346

Канадские ученые из Университета Западного Онтарио допустили вероятность падения на Землю огромного астероида Апофис в конце текущего десятилетия. Это может случиться, если он столкнется с другим объектом и изменит свой маршрут, сообщает Zakon.kz.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Исследование опубликовано в научном издании The Planetary Science Journal (TPSJ).

Апофис – астероид диаметром 340 метров, который приблизится к нашей планете в конце текущего десятилетия. Он достаточно велик, чтобы полностью уничтожить крупный город и вызывать глобальные климатические изменения.

Вскоре после обнаружения космического камня в 2004 году астрономы сообщили, что 13 апреля 2029 года Апофис пролетит очень близко к Земле, что вызвало опасения, что он может столкнуться с нашей планетой. Однако последующие наблюдения показали, что астероид благополучно пройдет мимо Земли на расстоянии менее 32 тыс. километров.

В новом исследовании команда выяснила, что вероятность столкновения Апофиса с нашей планетой очень невелика, но возможна. Как показало компьютерное моделирование, в течение следующих пяти лет в Апофис может врезаться небольшой объект, значительно изменив его курс.

Вероятность такого события составляет менее одного на миллион. А шанс, что после столкновения Апофис полетит навстречу Земле, оценивается в менее одного на миллиард. Кроме того, встреча с другим объектом может еще сильнее отклонить астероид от нашей планеты, - говорится в исследовании.

Ученые также отметили, что Апофис не будет представлять значимой угрозы для Земли как минимум в ближайшие 100 лет.

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