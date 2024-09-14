Осуждённых выпускают досрочно в Великобритании, чтобы не переполнять тюрьмы

В Великобритании провели массовое досрочное освобождение заключённых. Выпустили более 2000 человек, сообщает Информбюро со ссылкой на Русскую службу BBC .

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По данным Министерства юстиции Великобритании, в тюрьмах осталось всего чуть более 1% свободных мест.

Переполнение тюрем усугубилось из-за погромов и беспорядков, вспыхнувших во многих городах Англии и Северной Ирландии в июле-августе этого года после убийства девочек в Саутпорте. По данным Национального совета начальников полиции, по состоянию на 6 сентября за это было арестовано 1380 человек, 863 были предъявлены обвинения.

Большинство осуждённых к тюремному заключению в стране освобождаются условно-досрочно по отбытии половины срока. Однако из-за риска переполнения тюрем правительство лейбористов, придя к власти в июле, объявило, что с сентября большую группу осуждённых разово выпустят по отбытии всего 40% срока.

Досрочному освобождению не подлежали осуждённые за тяжкие преступления и на сроки от четырёх лет и более, например, совершившие преступления сексуального характера.

Однако решение об УДО не все восприняли положительно. Неправительственные организации, защищающие жертв домашнего насилия и абьюза, тревожатся, что часть осуждённых за связанные с этим преступления могли выйти на свободу.