Выдра вылезла из реки и утащила ребенка под воду

Выдра напала на ребенка и утащила его под воду у реки в штате Вашингтон (США). Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Fox News .

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Животное напало на мальчика, который гулял с матерью вдоль берега реки в городе Брементон. Выдра несколько раз укусила ребенка за руку. Отмечается, что женщина успела вытащить сына из воды.

Пострадавшим обработали раны. Сотрудники Департамента рыбных ресурсов и диких животных штата (WDFW) отловили и ликвидировали выдру. Это не первое подобное происшествие. По данным департамента, за последние десять лет в Вашингтоне было зафиксировано шесть нападений выдр на людей.