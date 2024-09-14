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14.09.2024, 18:20

В Казахстане арестовали россиянина за незаконный переход границы

Новости Мира 0 404

В Восточно-Каахстанской области суд арестовал гражданина Российской Федерации за незаконное пересечение государственной границы, сообщает Zakon.kz.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

По информации Катон-Карагайского районного суда, следственным судьей райсуда санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей в отношении россиянина, обвиняемого по ч.1 ст.392 УК РК ("Умышленное незаконное пересечение государственной границы РК").

Как следует из материалов уголовного дела, мужчина, являясь гражданином Российской Федерации, незаконно пересек государственную границу с Казахстаном и 26 августа 2024 года на территории Казахстана был задержан сотрудниками Пограничной службы.

В Катон-Карагайском районном суде пояснили, что санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 1000 МРП (3 692 000 тенге), либо лишение свободы на срок до одного года с выдворением за пределы страны иностранца или лица без гражданства сроком на пять лет.

При принятии решения судом было принято во внимание, что В. является гражданином Российской Федерации, на территории Республики Казахстан не имеет постоянного места жительства, родственников, постоянно проживающих на территории Казахстана и являющихся гражданами РК. Поэтому суд посчитал, что вышеуказанные обстоятельства являются исключительным случаем для санкционирования меры пресечения в отношении подозреваемого в виде содержания под стражей, - пояснили решение суда в пресс-службе.

Ходатайство следователя о санционировании меры пресечения в виде содержания под стражей судом было удовлетворено и санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

Постановление не вступило в законную силу.

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