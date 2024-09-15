Великобритания запретит онлайн-рекламу нездоровой пищи

Начиная с октября 2025 года правительство Великобритании введет запрет на онлайн-рекламу нездоровой пищи в рамках постоянных усилий по борьбе с детским ожирением, передает корреспондент агентства Казинформ .

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Это ограничение также будет распространяться на телевизионную рекламу, выходящую в эфир до 9 часов вечера. Этот шаг направлен на то, чтобы уменьшить воздействие рекламы нездоровых продуктов питания на детей, которая, как показывают исследования, может формировать диетические предпочтения с раннего возраста.

Министр здравоохранения Эндрю Гвин заявил, что новые меры направлены на защиту детей и борьбу с растущими показателями ожирения.

В настоящее время более одного из пяти детей в Англии имеют избыточный вес или страдают ожирением к моменту поступления в начальную школу, а к моменту окончания школы этот показатель увеличивается до более чем одного из трех.

Запрет будет распространяться на продукты, отнесенные к категории «менее полезных» в соответствии с правительственной системой оценки питательных веществ, особенно на продукты с высоким содержанием соли, сахара и жира. Затронутые категории продуктов питания и напитков включают, в частности, сладкие безалкогольные напитки, закуски, такие как чипсы, шоколад, сладости и готовые блюда.

Это последнее из серии правительственных мер, направленных на сокращение потребления нездоровой пищи.

Предыдущие меры включали введение в 2016 году налога на безалкогольные напитки, который значительно снизил уровень сахара в напитках, продаваемых в Великобритании, и введение информации о калориях в меню крупных ресторанов в 2022 году.

Великобритания следует растущей международной тенденции, и такие страны, как Норвегия и Португалия, также стремятся ограничить маркетинг нездоровой пищи, предназначенной для детей. Европейский союз также рассмотрел аналогичные предложения для государств-членов.