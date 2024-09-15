В Японии отказались от круглосуточного дежурства полицейских на улицах

Круглосуточное дежурство полицейских на уличных постах или кобанах в Японии больше не актуально, сообщает Zakon.kz .

Фото: Pixabay

Такое решение властей вводится с 13 сентября. Вызвано оно снижением уличной преступности за последние два года на 85%. К тому же снижаются показатели населения страны. Об этом пишет Slashdot.

При этом количество киберпреступлений выросло в 10 раз. В их числе онлайн и телефонные преступления:

мошенничество с выдачей себя за другое лицо;

романтические аферы.

Из-за этого японцы решили перераспределить ресурсы правоохранительных органов.