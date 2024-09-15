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15.09.2024, 10:18

Известный блогер признался, что обманывал свою аудиторию

Новости Мира 0 373

Американский ютубер Никокадо Авокадо, прославившийся благодаря контенту в жанре "мукбанг", недавно опубликовал видео, которое отличалось от тех, что он делал в последние несколько лет. Перед тем как вернуться к своему обычному контенту, блогер, настоящее имя которого Николас Перри, продемонстрировал, что значительно похудел, рассказывает Tengri Life.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Сегодня я проснулся от очень долгого сна и обнаружил, что сбросил 250 фунтов (113 килограммов – прим.), - сказал 32-летний Перри в видео для своих более чем четырех миллионов подписчиков.

В интервью The New York Times он сообщил, что последние несколько лет обманывал зрителей в рамках плана, который он хотел осуществить, частично играя с их ожиданиями.

Я стратегически выкладывал заранее записанные видео в течение двух лет как на YouTube, так и в TikTok, - написал он в электронном письме.

Перри, живущий в Лас-Вегасе, начал записывать видео в жанре мукбанг - формате, популяризированном в Южной Корее, - более десяти лет назад. Его популярность выросла благодаря тому, что он регулярно снимал себя за поеданием огромных порций еды за один раз.

В своем письме газете Перри описал сложную схему, включавшую монтажные трюки и соучастников. Пока его тело менялось, он продолжал публиковать видео, где был в своем прежнем весе.

Я редактировал видео так, чтобы они казались свежими, позволяя мне сосредоточиться на выздоровлении за кадром. Я побрил голову, чтобы меня не узнавали на публике. Несколько других ютуберов также помогали хранить мой секрет, - написал Перри.

Отмечается, что многие люди выразили искренний шок и заявили, что схема Перри войдет в историю YouTube. Некоторые пользователи интернета обвинили Перри в том, что он подделал видео с похудением или использовал искусственный интеллект. Однако изданию блогер подтвердил, что реально похудел.

Подавляющее большинство людей, похоже, наслаждаются видео и рады видеть меня в более здоровом состоянии. Комментарии были очень добрыми и любящими, - добавил Перри.

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