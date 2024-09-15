Казахстан и Сьерра-Леоне договорились о безвизовом режиме

Казахстан одобрил соглашение о дипломатическом и служебном безвизовом режиме с государством в Западной Африке - Сьерра-Леоне, передает корреспондент агентства Kazinform .

Фото с сайта constructive-voices.com

Согласно проекту соглашения, граждане двух стран, имеющие дипломатические и служебные паспорта, могут многократно въезжать, выезжать и следовать транзитом на территории Казахстана и Сьерра-Леоне сроком не более 30 дней в течение 180 календарных дней с даты первого въезда

Одобрить прилагаемый проект соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Сьерра-Леоне об освобождении от визовых требований владельцев дипломатических и служебных паспортов, - говорится в постановлении Правительства.

При этом, срок действия дипломатических и служебных паспортов должен быть не менее шести месяцев с даты въезда на территорию государства.

Сьерра-Леоне - государство в Западной Африке, на побережье Атлантического океана. Граничит с Гвинеей и Либерией.