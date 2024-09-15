MVA-BN стала первой предварительно одобренной ВОЗ вакциной против оспы обезьян

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ВОЗ объявила вакцину MVA-BN первой вакциной против оспы обезьян, которая будет добавлена ​​в ее список предварительной квалификации. Ожидается, что одобрение предварительной квалификации будет способствовать своевременному и расширенному доступу к этому жизненно важному продукту в сообществах, испытывающих острую потребность, чтобы сократить передачу и помочь сдержать вспышку, - заявили в ВОЗ.

Как отмечается, оценка ВОЗ для предварительной квалификации основана на информации, предоставленной производителем, Bavarian Nordic A/S, и обзоре Европейского агентства по лекарственным средствам, регулирующего органа, ответственного за эту вакцину.

Эта первая предварительная квалификация вакцины против оспы обезьян является важным шагом в нашей борьбе с болезнью, как в контексте текущих вспышек в Африке, так и в будущем. Теперь нам необходимо срочно нарастить масштабы закупок, пожертвований и внедрения, чтобы обеспечить справедливый доступ к вакцинам там, где они больше всего нужны, наряду с другими инструментами общественного здравоохранения, для профилактики инфекций, прекращения передачи и спасения жизней, - сказал генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейсус.

В ВОЗ пояснили, что вакцину MVA-BN можно вводить лицам старше 18 лет в виде двухдозовой инъекции с интервалом в четыре недели. После предварительного хранения в холодильнике вакцину можно хранить при температуре +2+8 до восьми недель.

Преквалификация вакцины MVA-BN ВОЗ поможет ускорить текущие закупки вакцин против оспы обезьян правительствами и международными агентствами, такими как Gavi и UNICEF, чтобы помочь сообществам на передовой продолжающейся чрезвычайной ситуации в Африке и за ее пределами. Это решение также может помочь национальным регулирующим органам ускорить процесс одобрения, в конечном итоге увеличивая доступ к вакцинам mpox гарантированного качества, - сказала помощник генерального директора ВОЗ по доступу к лекарственным средствам и продуктам здравоохранения Юкико Накатани.

Согласно информации, стратегическая консультативная группа экспертов ВОЗ (SAGE) по иммунизации рассмотрела все имеющиеся доказательства и рекомендовала использовать вакцину MVA-BN в контексте вспышки оспы обезьян для лиц с высоким риском заражения.

Хотя MVA-BN в настоящее время не лицензирована для лиц моложе 18 лет, эта вакцина может использоваться «не по назначению» у младенцев, детей и подростков, а также у беременных и людей с ослабленным иммунитетом. Это означает, что использование вакцины рекомендуется в условиях вспышки, когда преимущества вакцинации перевешивают потенциальные риски. ВОЗ также рекомендует использовать однократную дозу в ситуациях вспышек с ограниченным предложением. ВОЗ подчеркивает необходимость сбора дополнительных данных о безопасности и эффективности вакцин в этих обстоятельствах, - говорится в сообщении.

По информации ВОЗ, имеющиеся данные показывают, что однократная доза вакцины MVA-BN, введенная до контакта, имеет предполагаемую эффективность в 76% в защите людей от оспы обезьян, а двухдозовый график достигает предполагаемой эффективности в 82%, при этом, вакцинация после контакта менее эффективна, чем предэкспозиционная вакцинация.

Хороший профиль безопасности и эффективность вакцины постоянно демонстрировались в клинических исследованиях, а также в ходе реального использования во время продолжающейся глобальной вспышки с 2022 года. В свете меняющейся эпидемиологии и появления новых штаммов вируса по-прежнему важно собирать как можно больше данных о безопасности и эффективности вакцин в различных контекстах, - добавили в организации.

Отмечается, что после того, как 7 августа 2024 года генеральный директор ВОЗ ввел список вакцин от оспы обезьян, подлежащих экстренному использованию, ВОЗ провела оценку пригодности вакцины MVA-BN для использования в качестве продукта и программ.

Результаты оценок особенно актуальны в контексте объявления чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение (PHEIC), связанной со вспышкой оспы обезьян в Африке. Мы продвигаемся с процедурами преквалификации и листинга для экстренного использования с производителями двух других вакцин mpox: LC-16 и ACAM2000. На данный момент мы также получили шесть выражений заинтересованности в листинге диагностических продуктов от оспы обезьян для экстренного использования, - сказал директор ВОЗ по регулированию и преквалификации Роджерио Гаспар.

14 августа 2024 года генеральный директор ВОЗ объявил эскалацию вспышки МП в Демократической Республике Конго и других странах чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, связанной с охраной здоровья населения.

С начала глобальной вспышки в 2022 году более 120 стран подтвердили более 103 тыс. случаев заболевания оспой обезьян. Только в 2024 году было зарегистрировано 25 237 предполагаемых и подтвержденных случаев заболевания и 723 случая смерти от различных вспышек в 14 странах Африканского региона (на основе данных на 8 сентября 2024 года), - уточнили в ВОЗ.

Предварительная квалификация ВОЗ (PQ) и список использования в чрезвычайных ситуациях (EUL) – это механизмы, используемые для оценки качества, безопасности и эффективности медицинских продуктов, таких как вакцины, диагностические средства и лекарства (необязательно: включая биотерапевтические средства), а также пригодности продукта для использования в условиях стран с низким и средним уровнем дохода.