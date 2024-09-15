В Австрии тысячи ласточек погибли из-за непрекращающихся дождей

Птицам в Австрии пришлось отчаянно бороться с голодом и холодом - для десятков тысяч ласточек и стрижей непогода в Австрии представляет смертельную опасность. Перелетные птицы по пути к своим местам зимовки были застигнуты врасплох постоянными дождями в Австрии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Bild .

Фото: bild.de

Из-за высокой влажности в воздухе практически нет насекомых, которыми перелётные птицы питаются прямо в полёте. К этому прибавились низкие температуры, которые ещё сильнее усугубляют истощение птиц.

Последствия непогоды можно увидеть на фотографиях из Вены, Нижней Австрии и Штирии. Сотни ласточек теснятся на узких оконных карнизах, пытаясь согреться, трупы птиц лежат на тротуарах.

Мы видим совершенно ослабленные стаи ласточек, которые не выживут без быстрой помощи или даже уже мертвы, - заявили в зоозащитной организации Tierschutz Austria.

Активисты движения за права животных призывают местных жителей собирать пострадавших птиц в коробки и приносить их в спасательные центры. Они также просят о пожертвованиях для того, чтобы накормить птиц.