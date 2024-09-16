Ураган из трусов обрушился на китайский город Чунцин

Ураган из нижнего белья произошел в городе Чунцин, огромном мегаполисе в центральной части Китая, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на Ekar.kz .

Фото: кадр из видео

Как выяснилось, более недели жители Чунцина изнывали от экстремальной жары, из-за чего даже отменили занятия в школах и университетах.

В попытке снизить температуру власти обратились к технологии засева облаков, запустив в небо почти 200 ракет. Власти заявили, что это сработало, и вскоре пошел дождь, - передает The Guardian.

Но затем на город обрушился внезапный штормовой ветер, который срывал белье с балконов.

Douyin, китайское дочернее приложение TikTok, заполнили видеоролики, на которых штаны, бюстгальтеры и другое нижнее белье летают по небу, приземляются на улице и цепляются за деревья.

Это вызвало десятки тысяч комментариев в китайской соцсети Weibo.

Кто возместит мне мой эмоциональный ущерб?, - пошутил один человек, потерявший свой новенький комплект Calvin Klein.