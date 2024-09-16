Взрыв произошел на макаронной фабрике в Турции: есть пострадавшие (видео)

На макаронной фабрике в турецкой провинции Сакарья произошел взрыв, в результате которого более 20 человек получили ранения, передает NUR.KZ со ссылкой Haberturk .

Фото: haberturk.com

Как сообщает телеканал, на макаронной фабрике, расположенной на платной автостраде Хендек на Анатолийском шоссе, по неустановленной причине произошел взрыв. После взрыва на фабрике начался пожар.

Отмечается, что, по предварительным данным, в результате взрыва пострадали 28 человек, из них шестеро - в тяжелом состоянии.

Все пострадавшие были доставлены в близлежащие больницы медицинскими бригадами, отмечает издание.

Между тем пожарные бригады продолжают бороться с огнем на фабрике.