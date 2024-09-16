18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
480.61
534.53
5.28
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
16.09.2024, 07:41

Диабет ускоряет старение мозга. Как это предотвратить?

Новости Мира 0 475

У людей с преддиабетом мозг на 0,5 года старше хронологического возраста, с диабетом — на 2,3 года, передает forbes.kz

Фото: © pexels.com/Anna Shvets
Фото: © pexels.com/Anna Shvets

Согласно новому исследованию, проведенному учеными из Центра исследований старения Каролинского института в Швеции, диабет 2-го типа и преддиабет ускоряют старение мозга. Однако результаты исследования подчеркивают, что физическая активность, отказ от курения и чрезмерного употребления алкоголя могут помочь сохранить мозг молодым.

Для анализа исследователи использовали медицинскую информацию свыше 31 000 взрослых людей, не страдающих деменцией, из Биобанка Великобритании. Из них 53% имели нормальный уровень глюкозы в крови, у 43% наблюдалось преддиабетическое состояние, а 4% страдали диабетом 2-го типа.

На исходном уровне была собрана информация о кардиометаболических факторах риска (ожирение, гипертония, низкий уровень холестерина и высокий уровень триглицеридов) и образе жизни (курение, употребление алкоголя и физическая активность).

Используя метод машинного обучения, исследователи оценили возраст мозга по отношению к хронологическому возрасту участника.

Результаты исследования показали, что у людей с преддиабетом мозг на 0,5 года старше хронологического возраста, с диабетом — на 2,3 года. У людей с плохо контролируемым диабетом мозг выглядел на четыре года старше хронологического возраста. Однако эти связи были менее выражены у людей с высокой физической активностью, которые воздерживались от курения и чрезмерного употребления алкоголя.

«Мозг, выглядящий старше хронологического возраста, свидетельствует об отклонении нормального процесса старения и быть ранним признаком деменции», - заявила автор исследования Эбигейл Дав, научный сотрудник Центра исследований старения Каролинского института в Швеции.

Министерство здравоохранения Казахстана отмечает ежегодный рост количества больных сахарным диабетом. Сегодня в стране с диагнозом диабет насчитывается свыше 400 тысяч человек, ожидаемое количество к 2030 году — свыше 800 тысяч, что подтверждает общемировую тенденцию увеличения количества пациентов в 2,5 раза за 10 лет.

«Диабет 2-го типа известен как фактор риска развития деменции. Поэтому рост заболеваемости диабетом приводит к росту заболеваемости деменцией. Исследование шведских ученых показало, что диабет уже на ранних стадиях, известный как преддиабет увеличивает биологический возраст мозга. Поэтому только физическая культура и здоровые привычки образа жизни человека замедляют ход времени. Для этого, согласно концепции снижения вреда, достаточно заниматься спортом, не курить, воздерживаться от чрезмерного потребления алкоголя, контролировать вес, сбалансированно питаться и поддерживать на нормальном уровне показатели артериального давления, содержания холестерина и сахара в крови», - прокомментировал исследование Сагат Алтынбеков, врач-нарколог, профессор КазНМУ им. С. Д. Асфендиярова, президент РОО «Ассоциации специалистов, работающих в сфере психического здоровья», эксперт Национальной Ассоциации Денсаулык.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Слова Димаша Кудайбергена вызвали скандал на музыкальном конкурсе в КитаеНовости Казахстана
28.07.2024, 10:50 0
Назарбаева лишили еще одного статусаНовости Казахстана
24.07.2024, 17:55 0
4 млн тенге предложила авиакомпания FlyArystan маме 12-летней девочки, которую не пустили в самолетНовости Казахстана
09.08.2024, 20:17 0
«Отбасы банк» хочет привлечь к ответственности тех, кто использовал пенсионные выплаты на лечение зубов не по назначениюНовости Казахстана
25.07.2024, 19:27 0
Экономист: девальвация в Казахстане неизбежнаНовости Казахстана
02.08.2024, 09:24 0

Последние комментарии

< >
Жительница Актау оформила подъезд в национальном стиле
Строгоff → Красочно, ярко, красиво!
Казахстан хочет экспортировать ГСМ за рубеж
Pluto 9701 → И снова слова бла бла бла хочет хочет, а может?
«Все бросаю и переезжаю»: казахстанец снимает атмосферные ролики об Актау
fox1167 → Поддерживаю! Вааааще фигня какая-то стала
Жительница Актау оформила подъезд в национальном стиле
Coffee → Это очень красиво!
«Все бросаю и переезжаю»: казахстанец снимает атмосферные ролики об Актау
Ingul → Уважаемая "Лада", вы заметили на сколько меньше стало посетителей на вашем сайте после того, как вы поменяли его формат? Или теперь общественное мнение никого не интересует?