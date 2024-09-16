Диабет ускоряет старение мозга. Как это предотвратить?

У людей с преддиабетом мозг на 0,5 года старше хронологического возраста, с диабетом — на 2,3 года, передает forbes.kz
Согласно новому исследованию, проведенному учеными из Центра исследований старения Каролинского института в Швеции, диабет 2-го типа и преддиабет ускоряют старение мозга. Однако результаты исследования подчеркивают, что физическая активность, отказ от курения и чрезмерного употребления алкоголя могут помочь сохранить мозг молодым.
Для анализа исследователи использовали медицинскую информацию свыше 31 000 взрослых людей, не страдающих деменцией, из Биобанка Великобритании. Из них 53% имели нормальный уровень глюкозы в крови, у 43% наблюдалось преддиабетическое состояние, а 4% страдали диабетом 2-го типа.
На исходном уровне была собрана информация о кардиометаболических факторах риска (ожирение, гипертония, низкий уровень холестерина и высокий уровень триглицеридов) и образе жизни (курение, употребление алкоголя и физическая активность).
Используя метод машинного обучения, исследователи оценили возраст мозга по отношению к хронологическому возрасту участника.
Результаты исследования показали, что у людей с преддиабетом мозг на 0,5 года старше хронологического возраста, с диабетом — на 2,3 года. У людей с плохо контролируемым диабетом мозг выглядел на четыре года старше хронологического возраста. Однако эти связи были менее выражены у людей с высокой физической активностью, которые воздерживались от курения и чрезмерного употребления алкоголя.
«Мозг, выглядящий старше хронологического возраста, свидетельствует об отклонении нормального процесса старения и быть ранним признаком деменции», - заявила автор исследования Эбигейл Дав, научный сотрудник Центра исследований старения Каролинского института в Швеции.
Министерство здравоохранения Казахстана отмечает ежегодный рост количества больных сахарным диабетом. Сегодня в стране с диагнозом диабет насчитывается свыше 400 тысяч человек, ожидаемое количество к 2030 году — свыше 800 тысяч, что подтверждает общемировую тенденцию увеличения количества пациентов в 2,5 раза за 10 лет.
«Диабет 2-го типа известен как фактор риска развития деменции. Поэтому рост заболеваемости диабетом приводит к росту заболеваемости деменцией. Исследование шведских ученых показало, что диабет уже на ранних стадиях, известный как преддиабет увеличивает биологический возраст мозга. Поэтому только физическая культура и здоровые привычки образа жизни человека замедляют ход времени. Для этого, согласно концепции снижения вреда, достаточно заниматься спортом, не курить, воздерживаться от чрезмерного потребления алкоголя, контролировать вес, сбалансированно питаться и поддерживать на нормальном уровне показатели артериального давления, содержания холестерина и сахара в крови», - прокомментировал исследование Сагат Алтынбеков, врач-нарколог, профессор КазНМУ им. С. Д. Асфендиярова, президент РОО «Ассоциации специалистов, работающих в сфере психического здоровья», эксперт Национальной Ассоциации Денсаулык.
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