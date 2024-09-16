Диабет ускоряет старение мозга. Как это предотвратить?

У людей с преддиабетом мозг на 0,5 года старше хронологического возраста, с диабетом — на 2,3 года, передает forbes.kz

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Согласно новому исследованию, проведенному учеными из Центра исследований старения Каролинского института в Швеции, диабет 2-го типа и преддиабет ускоряют старение мозга. Однако результаты исследования подчеркивают, что физическая активность, отказ от курения и чрезмерного употребления алкоголя могут помочь сохранить мозг молодым.

Для анализа исследователи использовали медицинскую информацию свыше 31 000 взрослых людей, не страдающих деменцией, из Биобанка Великобритании. Из них 53% имели нормальный уровень глюкозы в крови, у 43% наблюдалось преддиабетическое состояние, а 4% страдали диабетом 2-го типа.

На исходном уровне была собрана информация о кардиометаболических факторах риска (ожирение, гипертония, низкий уровень холестерина и высокий уровень триглицеридов) и образе жизни (курение, употребление алкоголя и физическая активность).

Используя метод машинного обучения, исследователи оценили возраст мозга по отношению к хронологическому возрасту участника.

Результаты исследования показали, что у людей с преддиабетом мозг на 0,5 года старше хронологического возраста, с диабетом — на 2,3 года. У людей с плохо контролируемым диабетом мозг выглядел на четыре года старше хронологического возраста. Однако эти связи были менее выражены у людей с высокой физической активностью, которые воздерживались от курения и чрезмерного употребления алкоголя.

«Мозг, выглядящий старше хронологического возраста, свидетельствует об отклонении нормального процесса старения и быть ранним признаком деменции», - заявила автор исследования Эбигейл Дав, научный сотрудник Центра исследований старения Каролинского института в Швеции.

Министерство здравоохранения Казахстана отмечает ежегодный рост количества больных сахарным диабетом. Сегодня в стране с диагнозом диабет насчитывается свыше 400 тысяч человек, ожидаемое количество к 2030 году — свыше 800 тысяч, что подтверждает общемировую тенденцию увеличения количества пациентов в 2,5 раза за 10 лет.