18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
480.61
534.53
5.28
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
16.09.2024, 08:00

Стрельба возле гольф-клуба Трампа: ФБР расследует предполагаемую попытку нового покушения на экс-президента

Новости Мира 0 364

Рядом с гольф-клубом, где кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп играл в гольф, прозвучали выстрелы. Трамп был в нескольких сотнях метров от места стрельбы, он в безопасности, но ФБР заявило, что инцидент "выглядит как попытка покушения", передает NUR.KZ

Дональд Трамп. Фото: Mario Tama/Getty Images
Дональд Трамп. Фото: Mario Tama/Getty Images

«Президент Трамп в безопасности», — сообщил директор по коммуникациям его предвыборной кампании Стивен Чунг.

На пресс-конференции через четыре часа после инцидента представители ФБР, Секретной службы и местной полиции рассказали, что возле гольф-клуба Трампа задержан человек, пытавшийся скрыться на машине, а в кустах у поля для гольфа — брошенный автомат типа автомата Калашникова.

По словам представителя Секретной службы, которая охраняет президентов и экс-президентов, их сотрудник заместил высунувшийся из кустов ствол и вместе с коллегами немедленно открыл огонь.

Затем очевидец увидел, как человек бежит из кустов к черному Nissan, садится в машину и уезжает.

Полиция задержала этого человека на шоссе в соседнем округе. По словам шерифа местной полиции, пули агентов Секретной службы его не задели.

В кустах нашли автомат типа АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и видеокамеру GoPro.

Участники пресс-конференции заверили, что Трамп был в безопасности. Они пояснили, что когда он играет в гольф, охрана всегда движется на одну-две лунки впереди. В этом случае экс-президент и кандидат в президенты был в нескольких лунках, то есть в нескольких сотнях метров от места стрельбы.

Шериф округа рассказал, что подозреваемого быстро задержали именно благодаря помощи свидетеля: тот описал полиции и человека, и его машину, Nissan, и даже запомнил номер.

Вскоре эта машина была замечена на шоссе, ведущем в соседний округ Мартин (гольф-клуб Трампа находится в округе Палм-Бич).

Полиция округа Мартин получила эту информацию, остановила Nissan и задержала беглеца.

После этого свидетеля привезли в округ Мартин, и он опознал задержанного.

Несколько ведущих американских телекомпаний и газет сообщают со ссылкой на анонимных представителей правоохранительных органов, что задержанного зовут Райан Уэсли Раут (Ryan Wesley Routh), ему 58 лет и он — житель Гавайев.

Официально имя задержанного пока не объявлено.

Уильям Снайдер, шериф флоридского округа Мартин, где был задержан этот человек, рассказал журналистам — не называя его имени — что при задержании он вел себя спокойно, внешне почти без эмоций.

«Он ни разу не спросил, в чем дело. Вокруг, понятно, были полицейские с винтовками, мигалки, много чего происходило — но у него не было никаких вопросов», — сказал шериф Снайдер.

Белый дом проинформирован

Белый дом сообщил, что президент Джо Байден и вице-президент Камала Харрис проинформированы об инциденте.

«Президент и вице-президент были проинформированы об инциденте с безопасностью в международном гольф-клубе Trump International Golf Course, где бывший президент Трамп играл в гольф. Они с облегчением узнали, что он в безопасности», — говорится в сообщении Белого дома.

Соперница Трампа от Демократической партии на предстоящих выборах Камала Харрис позже выступила с заявлением по поводу инцидента.

«Меня проинформировали о сообщениях о выстрелах вблизи бывшего президента Трампа и его собственности во Флориде, и я рада, что он в безопасности», — написала она в соцсети X, добавив: «Насилию нет места в Америке».

Трамп: «Я никогда не сдамся»

Штаб Трампа опубликовал заявление бывшего президента после инцидента.

«Поблизости от меня прозвучали выстрелы, но прежде чем слухи выйдут из-под контроля, я хотел бы, чтобы вы услышали это: Я ЦЕЛ И НЕВРЕДИМ!», — написал Трамп.

«Ничто меня не остановит. Я НИКОГДА не сдамся! Я всегда буду любить вас за то, что вы меня поддерживаете», — добавил кандидат в президент от республиканцев.

Чуть ранее один из его соратников, сенатор-республиканец от Южной Каролины Линдси Грэм, сообщил в X, что разговаривал с экс-президентом.

«Он один из самых сильных людей, которых я когда-либо знал, — написал Грэм. — Он в хорошем расположении духа и как никогда полон решимости спасти нашу страну».

О разговоре с Трампом рассказал и его напарник на выборах, кандидат в вице-президенты Джей-Ди Вэнс.

«Я поговорил с ним до того, как об этой новости было объявлено публично, и он, что потрясающе, был в бодром настроении. Мы еще многого не знаем, но я этим вечером особенно крепко обниму детей и прочту благодарственную молитву», — написал Джей-Ди Вэнс в сети X.

Инцидент произошел почти ровно через два месяца после того, как на митинге в Батлере, штат Пенсильвания, на Трампа было совершено покушение, и пуля чиркнула ему по уху.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Слова Димаша Кудайбергена вызвали скандал на музыкальном конкурсе в КитаеНовости Казахстана
28.07.2024, 10:50 0
Назарбаева лишили еще одного статусаНовости Казахстана
24.07.2024, 17:55 0
4 млн тенге предложила авиакомпания FlyArystan маме 12-летней девочки, которую не пустили в самолетНовости Казахстана
09.08.2024, 20:17 0
«Отбасы банк» хочет привлечь к ответственности тех, кто использовал пенсионные выплаты на лечение зубов не по назначениюНовости Казахстана
25.07.2024, 19:27 0
Экономист: девальвация в Казахстане неизбежнаНовости Казахстана
02.08.2024, 09:24 0

Последние комментарии

< >
Жительница Актау оформила подъезд в национальном стиле
Строгоff → Красочно, ярко, красиво!
Казахстан хочет экспортировать ГСМ за рубеж
Pluto 9701 → И снова слова бла бла бла хочет хочет, а может?
«Все бросаю и переезжаю»: казахстанец снимает атмосферные ролики об Актау
fox1167 → Поддерживаю! Вааааще фигня какая-то стала
Жительница Актау оформила подъезд в национальном стиле
Coffee → Это очень красиво!
«Все бросаю и переезжаю»: казахстанец снимает атмосферные ролики об Актау
Ingul → Уважаемая "Лада", вы заметили на сколько меньше стало посетителей на вашем сайте после того, как вы поменяли его формат? Или теперь общественное мнение никого не интересует?