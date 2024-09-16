Женщина выплатила бывшему мужу алименты в размере 138 тысяч долларов

У супругов есть трое детей — 3, 4 и 6 лет. После развода по решению суда мать должна была перечислить бывшему мужу половину суммы алиментов. Но поскольку жительница Ташкентской области задерживала выплаты, чиновники наложили на нее штраф.

Приставы предупредили женщину, что если она и дальше будет затягивать с оплатой алиментов, то ей грозит уголовное дело. Вместе с тем, Бюро принудительного исполнения (БПИ) при Генеральной прокуратуре Узбекистана установило ей запрет на выезд за пределы республики.

Затем женщина заболела и появилась потребность выехать за рубеж на лечение. Ее родственники решили помочь и собрали необходимую сумму. Как утверждают в Бюро, мать троих детей выдала экс-супругу алименты на период с 2023 по 2039 годы. То есть до момента, когда младшему ребенку исполнится 18 лет. Сумма составила около 1,75 млрд сумов. Деньги были переданы мужчине на основании расписки.