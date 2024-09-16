По Земле ударила 7-балльная магнитная буря

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По информации Meteoagent, с 10 сентября Земля находится под влиянием повышенной солнечной активности, ее мощность меняется. Буря продлится до 17 сентября.

15 сентября уже наблюдался повышенный фон геомагнитных колебаний с К-индексом 6 (красный уровень), что соответствует сильной магнитной буре. 16 сентября солнечная активность дошла до К-индекса 7.

Небольшие магнитные колебания обычно почти не ощутимы и классифицируются по значению К-индекса 2 или 3. Бури с К-индексом 4 уже ощущаются.

Советы для метеочувствительных, которые помогут облегчить ваше состояние:

соблюдайте режим дня и питания;

не употребляйте острый, соленый, жирный, алкоголь и снизьте количество кофе;

прогуливайтесь на свежем воздухе;

избегайте конфликтов и стрессовых ситуаций.

Ранее также сообщалось, что мощнейшую вспышку за последние годы зафиксировали на Солнце.