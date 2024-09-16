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16.09.2024, 14:20

В России утвердили повышение ставок утильсбора

Новости Мира 0 513

Рынок подозревал, что так и будет. Продажи в стране бьют рекорды, передает kolesa.kz

Фото: platesmania.com/Yurok059
Фото: platesmania.com/Yurok059

Российский Минпромторг утвердил механизм поэтапного повышения утильсбора на период до 2030 года. Уже с 1 октября ставки поднимут на величину от 70 до 85 %, в зависимости от категории техники, и далее будут повышать на 10–20 % ежегодно. Эксперты рынка прогнозируют резкий рост цен и планомерное снижение продаж.

Утилизационный сбор увеличится для легковых автомобилей, лёгкого коммерческого транспорта, грузовиков и разного рода спецтехники. Для отдельных категорий предусмотрена отсрочка повышения до 2025 и даже 2028 года, однако на наиболее востребованные виды утильсбор резко подорожает уже нынешней осенью.

К примеру, за ввозимые в РФ легковые автомобили с двигателем объёмом до 1 литра придётся платить не 81.2 тыс. (430 тыс. тенге), а 150.2 тыс. рублей (796 тыс. тенге), с моторами от 1 до 2 литров — не 306 тыс. (1.6 млн тенге), а 556.2 тыс. рублей (2.9 млн тенге) и так далее. Дороже всего обойдутся поставки легковушек с объёмными силовыми агрегатами: ставка утильсбора на автомобили с моторами свыше 3.5 литра к 2030 году должна достичь почти 5 млн рублей (26.5 млн тенге).

Утильсбор повышают на автомобили, импортируемые в Россию с целью перепродажи. Ставки для граждан, которые ввозят транспорт для личного использования, останутся льготными — от 3.4 тыс. (18 тыс. тенге) до 5.2 тыс. рублей (27.5 тыс. тенге), и их обещано в ближайшие годы не индексировать.

Мотивация повышения тарифов с середины лета, когда был опубликован проект новой сетки, не изменилась. Предполагается, что такие ставки увеличат желание зарубежных компаний локализовывать производство на территории РФ. Между тем эксперты рынка сходятся во мнении, что в краткосрочной перспективе вводимые тарифы могут обрушить продажи новых автомобилей. Предполагается, что цены на них вырастут к новому году минимум на треть. Кроме того, дилеры опасаются подорожания кредитов на фоне очередного повышения ключевой ставки российским Центробанком — покупательской активности это тоже не прибавит. Российские власти рассчитывают слегка сгладить остроту ситуации за счёт перезапуска программы льготного автокредитования, на которую в ближайшие годы будут выделены десятки миллиардов рублей.

Примечательно, что рынок, судя по всему, был уверен в повышении утильсбора, хотя достоверно об этом известно стало только сейчас. Августовские продажи легковушек в РФ оказались крупнейшими с 2015 года, и, очевидно, по итогам сентября можно ожидать ещё более серьёзного всплеска. В начале осени сообщалось, что на сухопутной границе РФ и КНР образовались многодневные пробки. Дилеры начали массово завозить автомобили по актуальным ставкам, чтобы создать складские запасы и за их счёт сгладить переход к новым ценам. А с публичным одобрением решения, принятого Минпромторгом, пока выступил только АВТОВАЗ.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
дорожник
дорожник
Всё для блага потребителей. Платить втридорога закон нашей жизни
16.09.2024, 15:27
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