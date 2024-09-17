Старейший человек в мире: Книга Гиннесса назвала новую рекордсменку

Представители Книги рекордов Гиннесса посетили самую старую женщину в мире из ныне живущих и вручили ей специальный сертификат, передает Tengri Sport .

Фото: guinnessworldrecords.com

Старейший человек в мире Томико Итоока родилась в Японии 23 мая 1908 года. На сегодняшний день японке исполнилось уже 116 лет и 116 дней.

"Мы вручили ей официальный сертификат Книги рекордов Гиннесса в доме престарелых в Асии, префектура Хего, где она проживала последние пять лет. В прошлом месяце Томико получила титулы старейшей живущей женщины и старейшего живущего человека, после смерти 117-летней Марии Браньяс Мореры", - рассказывает сайт книги Гиннеса.

Томико Итоока родилась в Осаке во времена правления императора Мэйдзи. В средней школе японка стала членом волейбольной команды, а после смерти мужа в 1979 году занялась скалолазанием и пешими походами.

Отметим, что самым старым человеком в мире, жизнь которого была подтверждена документами, остается Жанна Кальман из Франции. Она прожила 122 года и 164 дня и умерла в августе 1997 года. Итоока занимает по этому показателю 23-е место, но может подняться на 21-ю строчку уже через две недели.