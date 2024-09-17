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17.09.2024, 07:55

“Нужно быть осторожными как никогда“. Как проблемы Павла Дурова могут повлиять на безопасность Telegram

Новости Мира 0 378

Задержанный во Франции основатель Telegram и ВКонтакте Павел Дуров согласился работать со спецслужбами этой страны и начал передавать им информацию. Как неприятности Дурова могут повлиять на безопасность и конфиденциальность мессенджера, корреспондент Tengrinews.kz спросил у эксперта в области кибербезопасности, IT и маркетинга Евгения Питолиа.

Фото:depositphotos.com / wichayada69@gmail.com
Фото:depositphotos.com / wichayada69@gmail.com

Как отметил Питолин, несмотря на масштаб личности Павла Дурова, он не представляет в одном лице весь Telegram.

"Если честно, я уверен, что работоспособность этой компании, как и любой другой крупной корпорации и ее команды, выстроена таким образом, что смена первого лица - в случае его отъезда, командировки или даже гибели - не должна повлиять на его работу. По крайней мере, хочется верить, что устойчивость всей системы в целом не зависит от любых инцидентов с его первым лицом. Думаю, этот сценарий в компании все-таки проработан и так называемые fail-safe механизмы позволяют сделать Дурова бесполезным активом для Франции, даже если все было сосредоточено в его руках", - заявил он.

Вместе с тем эксперт отметил, что позиционирование Telegram как полностью безопасного и конфиденциального мессенджера изначально сильно преувеличено.

"Вопрос в том, насколько сегодня в принципе возможно обеспечить конфиденциальность переписки в любом мессенджере. У меня большие сомнения по этому поводу. Например, многие люди открывают мессенджер – неважно, WhatsApp или Telegram – на рабочем компьютере и тем самым умножают потенциальные проблемы платформы на проблемы компьютера. Открывая мессенджер на рабочем компьютере, вы подвергаете абсолютно всю свою переписку возможности "слива", - предупредил Питолин.

Евгений Питолин. Фото из личного архива

Тем временем ситуацией вокруг главы Telegram уже сейчас воспользовались многие мошенники, в связи с чем Питолин советует не терять бдительности.

"Появилось огромное количество мошенников, которые делают все эти страшные прогнозы, воплощая их как сценарии для диалога с людьми. Например, они пишут: "Telegram заблокировали! Чтобы скопировать свои данные и переписку, нажми сюда". Или: "Telegram заблокировали! Чтобы восстановить и получить доступ к мессенджеру, жми на ссылку". Таких сообщений встречается все больше и больше, поэтому сейчас нужно быть максимально осторожными как никогда. Киберпреступники будут бенефициарами всей этой истории", - предупредил он.

Не секрет, что очень много сервисов - коммерческих, корпоративных и государственных – работают на базе Telegram. Всевозможные боты, чаты стали удобными инструментами для взаимодействия с населением, оказания услуг, в том числе и в Казахстане. Эксперт видит в этом еще один риск наряду с происками кибермошенников: в случае, если в работе мессенджера действительно что-то вдруг "сломается", это ударит по тысячам простых пользователей.

"Мне не столь жаль самого Павла, к которому действительно накопилось много вопросов и который так или иначе сможет решить свои проблемы. Мне жалко тех людей, которые могут попасться на удочку киберпреступников, а их будет достаточно, как и тех, кто вдруг не сможет получить свои услуги должным образом: в доступной среде, быстро, понятно и прозрачно", - резюмировал Евгений Питолин.

Напомним: расследование в отношении Telegram было начато после задержания в прошлом месяце Павла Дурова спецслужбами Франции.

39-летнему Дурову были предъявлены обвинения по нескольким пунктам, связанным с непринятием мер по пресечению распространения экстремистского и противозаконного контента в популярном мессенджере.

28 августа его освободили из-под стражи в Париже под залог в 5 миллионов евро. Дурову запретили покидать Францию, обязав дважды в неделю отмечаться в полиции.

Позже стало известно, что он согласился работать с правоохранительными органами и начал передавать им информацию, на основании которой можно установить личности пользователей Telegram. Также стало известно, что брата Павла Дурова заставляют приехать во Францию для дачи показаний.

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