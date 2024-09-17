Названы владельцы многомиллионного наследства основателя КВН Александра Маслякова

Многомиллионное наследство руководителя КВН Александра Маслякова перейдет жене и сыну, если иного не написано в завещании. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал адвокат Алексей Станкевич, передает Tengrinews.kz .

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Главное наследие ведущего - телевизионное творческое объединение "АМиК", которое занимается производством КВН и других развлекательных проектов, а также владеет несколькими фирмами. За семь месяцев до смерти Масляков переписал компанию на сына - Александра Маслякова - младшего. Отмечается, что компания владеет тремя структурами - ими руководит невестка ведущего Ангелина.

Масляков-старший владел недвижимостью на Рублевке и квартирой в Москве, а также парком дорогих иномарок. Вероятнее всего, это имущество поделят между собой жена и сын телеведущего.

При этом о личных доходах Маслякова почти ничего не известно. В 2021 году его называли самым богатым телеведущим России и озвучивали годовой доход в 500 миллионов рублей.

"В Российской Федерации наследование происходит в двух вариантах: либо по завещанию, либо - по закону. Завещание - это последняя воля наследодателя, в которой он определяет круг наследников и то имущество, которое каждому из них причитается. В случае отсутствия завещания наследование происходит по закону в соответствии с очередями. В данном случае будет наследовать первая очередь, то есть супруга и сын", - рассказал адвокат. "Что касается долевого раздела, то наследники наследуют имущество в равных долях, так как они относятся к одной и той же очереди. В этой связи все имущество, которое принадлежало на момент смерти Маслякову, будет разделено в равных долях между двумя наследниками: супругой и сыном. Это не касается того, что выбыло из владения - компания, переписанная на сына до смерти ведущего", - объяснил юрист.

Один из основателей и ведущий КВН Александр Масляков скончался 8 сентября в возрасте 82 лет. Причиной смерти стало онкологическое заболевание, с которым ведущий боролся два года. Маслякова похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве.