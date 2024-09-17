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17.09.2024, 09:20

Стало известно о существовании “подпольного доллара“, неподконтрольного США

Новости Мира 0 712

Как пишет The Wall Street Journal, привязанный к курсу доллара стейблкоин USDT фактически сформировал параллельную финансовую систему, неподконтрольную США. Кто стоит за этим "подпольным долларом" и каковы его цели, рассказала агентству "Прайм" руководитель программы "Цифровая экономика" экономического факультета РУДН Софья Главина, передает Tengrinews.kz.

©️ Siam Blockchain
©️ Siam Blockchain

По ее словам, USDT используют в международной торговле для обхода санкций и всевозможных ограничений, а также для обеспечения безопасности и анонимности финансовых операций.

USDT управляется компанией Tether Holdings, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Однако структура владения Tether остается в значительной степени тайной. Компанией руководит бывший пластический хирург Джанкарло Девасини, а генеральным директором и публичным лицом является Паоло Ардоино.

По данным американской газеты, в 2023 году с USDT было совершено больше транзакций, чем с картами Visa. При этом в Иране и Венесуэле он используется для трансграничных операций с целью обхода санкций. Кроме того, USDT обеспечивает анонимность и безопасность транзакций, что привлекает тех, кто хочет сохранить конфиденциальность своих операций.

"Интересно, что металлургические холдинги, судя по косвенным данным, используют USDT для платежей с Китаем, где с 2021 года вся крипта объявлена вне закона, в том числе и стейблкоины", - отметила эксперт.

Есть и еще один нюанс - Tether проверяет личность своих прямых клиентов, но USDT на вторичном рынке остается практически без контроля. В том числе поэтому стейблкоин USDT получил широкое распространение в финансовом преступном мире, и ООН даже считает его "предпочтительным выбором" для отмывания денег в Юго-Восточной Азии.

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