Польза или вред: почему люди в мире массово отказываются от глютена

Виктория Бекхем, Джессика Альба и Гвинет Пэлтроу отказались от глютена, количество отметок #glutenfree в инстаграме вот-вот достигнет 20 миллионов, а в 2018 году одни только жители США купят безглютеновых продуктов на 6 миллиардов долларов, - передает Almaty.tv со ссылкой на zdorovieinfo.ru.

Фото: elements.envato.com

А ведь ещё 20 лет назад многие и слова такого не знали. Что же это – новый враг для здоровья? Или мир захватил очередной маркетинговый миф?

Глютен - это белок, который содержится в злаковых и продуктах, из них сделанных: в хлебе, макаронах, выпечке, пиве, кашах и т.д. Его также можно найти в приправах, готовых соусах, йогуртах и даже в помаде. Глютен похож на клей, поэтому его добавляют в продукты, чтобы улучшить их консистенцию и вид. За это свойство его так и называют – клейковина.

Без глютена у многих продуктов сильно сократился бы срок годности, булочки не были бы такими воздушными и нежными, а ещё вся выпечка бы сильно крошилась. Однако, при всех своих плюсах, глютен может «склеивать» и содержимое желудка, затруднять его работу и вызывать сильную пищевую аллергию.

Официальные исследования пока что не подтвердили его вред для людей без аллергии. Глютен опасен только тем, кто страдает целиакией –непереносимостью клейковины.

Некоторые врачи заявляют, что человеческий организм недостаточно хорошо приспособлен к перевариванию зерновых, а пшеница, которую мы едим, слишком сильно отличается от той, что была раньше. Из-за селекции концентрация клейковины стала слишком большой, и теперь наносит вред. Но опять же, пока что у этой позиции нет доказательной базы.

Целиакия встречается у 1% взрослых людей. Считается, что это генетическое заболевание, такое же, как непереносимость лактозы. Если у ваших родителей есть целиакия, возможно, она передалась и вам. В этом случае вас могут мучить хронические вздутия, постоянные диареи, бледный стул с резким запахом и прочие расстройства пищеварения. При аллергии на глютен могут появиться головные боли, выпадение волос и снижение иммунитета.

Симптоматика довольно расплывчата, поэтому больной может даже и не догадываться о непереносимости. Но есть простой способ проверить себя: откажитесь от клейковины на несколько дней, а потом верните её в рацион.

Если глютеновые продукты вызовут проблемы с пищеварением, обратитесь к врачу, чтобы пройти медицинский тест на целиакию.

Если врач скажет отказаться от глютена, то, в первую очередь, придётся внимательно читать состав продуктов в супермаркете. Вещество, обозначенное на упаковке, как текстурированный или гидролизованный растительный белок – это и есть клейковина. Рынок безглютеновых продуктов сильно вырос за последние годы, поэтому особых ограничений вы не испытаете: можно найти даже каши и макароны без глютена.

Мясо, яйца, рис, бобы, орехи, фрукты, овощи, продукты из натурального молока – всё это и многое другое тоже останется в вашем меню.