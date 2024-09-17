Биолог рассказал, какие болезни предотвращает тыква

Блюда из тыквы помогают предотвращать заболевания сердечно-сосудистой, нервной и половой систем, рассказал NEWS.ru доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний Государственного университета просвещения физиолог Александр Созыкин. По его словам, в тыкве очень мало углеводов и жиров, много омега-3 жирных кислот, однако тыкву все равно нельзя диабетикам, передает news.ru

© РИА Новости

Лучше тыкву употреблять в вареном виде — на пару или отварной. Это способствует выводу из организма токсинов, ускоряет метаболизм, — посоветовал врач.

Тыква богата клетчаткой, витаминами A, C, В, D, К, РР, карнитином, бета-каротином и минералами: кальцием, фосфором, железом, цинком и калием. Семечки также очень полезны, заметил медик, потому что содержат антиоксиданты — каротиноиды, токоферолы, витамины A, E, B, F, PP, полезные жирные кислоты, йод, кальций, калий, железо, магний, фосфор, цинк, селен, глутаминовую и линолевую кислоты и пектины.

Людям с повышенной кислотностью, заболеваниями ЖКТ, поджелудочной железы есть тыкву нельзя или надо употреблять в небольших количествах в вареном виде, — заключил Созыкин.

Ранее диетолог, нутрициолог Роман Пристанский заявил, что тыква полезна, так как содержит большое количество клетчатки и витаминов группы B, C. Также этот овощ богат семечками, из которых делают рафинированные и нерафинированные масла. Однако тыкву не рекомендуется есть при непереносимости витаминов C и группы B, добавил нутрициолог.

До этого врач Елена Малышева сообщила, что употребление тыквенных семечек положительно влияет на сердечно-сосудистую систему, что обусловлено наличием аргинина в их составе. Данное вещество не синтезируется в организме человека, однако имеет крайне важное значение для поддержания работы сосудов. В частности, способствует их расширению и повышению эластичности.