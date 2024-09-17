“Мощная магнитная буря накрыла Землю“: что говорит эксперт

Сильная магнитная буря началась на Земле, пишут СМИ. Так ли это на самом деле и как она повлияет на человека, Tengri Life узнал у казахстанского эксперта.
Кандидат физико-математических наук, сотрудник Института ионосферы Ольга Крякунова отметила, что действительно 17 сентября началась большая магнитная буря.
"Она связана с приходом к Земле коронального выброса массы от Солнца после очень большой вспышки Х4.5. Выброс коронального вещества был направлен в сторону Земли, поэтому мы прогнозировали магнитную бурю. Однако в разных регионах Земли магнитная обстановка чаще всего различная. Большая магнитная буря была в американском регионе. По данным геомагнитной обсерватории Института ионосферы, расположенной вблизи Алматы, сегодня была зарегистрирована малая магнитная буря, а сейчас, в 15 часов дня, наблюдается слабовозмущенная геомагнитная обстановка. Такая геомагнитная обстановка - достаточно обычное явление, поэтому особенного повода для беспокойства нет", – отметила она.
Эксперт также ответила на вопрос, повлияет ли данная буря на самочувствие жителей Земли.
"Считается, что магнитные бури могут влиять на здоровье человека. Обычно советуют внимательно следить за самочувствием людям с хроническими заболеваниями. Но влияние магнитных возмущений очень индивидуально. А рекомендации лучше узнавать у врачей", – добавила она.
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