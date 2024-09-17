“Мощная магнитная буря накрыла Землю“: что говорит эксперт

Кандидат физико-математических наук, сотрудник Института ионосферы Ольга Крякунова отметила, что действительно 17 сентября началась большая магнитная буря.

"Она связана с приходом к Земле коронального выброса массы от Солнца после очень большой вспышки Х4.5. Выброс коронального вещества был направлен в сторону Земли, поэтому мы прогнозировали магнитную бурю. Однако в разных регионах Земли магнитная обстановка чаще всего различная. Большая магнитная буря была в американском регионе. По данным геомагнитной обсерватории Института ионосферы, расположенной вблизи Алматы, сегодня была зарегистрирована малая магнитная буря, а сейчас, в 15 часов дня, наблюдается слабовозмущенная геомагнитная обстановка. Такая геомагнитная обстановка - достаточно обычное явление, поэтому особенного повода для беспокойства нет", – отметила она.