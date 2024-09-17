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17.09.2024, 17:05

СМИ: во Франции одобрили запуск процедуры импичмента Макрона

Новости Мира 0 389

Бюро Национального собрания Франции одобрило проект резолюции о запуске процедуры импичмента президента Эммануэля Макрона, сообщает NUR.KZ со ссылкой на "РИА Новости" и французские СМИ.

Фото: Ludovic Marin/AFP via Getty Images
Фото: Ludovic Marin/AFP via Getty Images
По данным агентства, французские СМИ сообщили об одобрении запуска процедуры импичмента действующего президента Франции Эммануэля Макрона.

"Бюро Национального собрания утвердило процедуру отстранения Эммануэля Макрона от власти", - утверждается в материале. Также СМИ отмечают, что это лишь первый шаг в длинной серии "труднопроходимых" решений.

По данным издания, в 2016 году Бюро Нацсобрания признало аналогичную резолюцию об импичменте Франсуа Олланда неприемлемой. Уточняется, что Бюро - это высший коллегиальный орган нижней палаты парламента.

Напомним, 1 сентября текущего года левая партия "Неподчинившаяся Франция" инициировала процедуру импичмента Эмманюэля Макрона - ими представлена соответствующая резолюция о созыве парламента.

До этого мы писали, что Макрон отверг кандидатуру премьер-министра от левых. Отмечалось, что политический кризис во Франции разразился после прошедших 30 июня и 7 июля досрочных парламентских выборов, в результате которых ни одна из партий в Национальном собрании не получила даже близкое к абсолютному большинству число депутатов.

По данным Русской службы Би-би-си, Макрон назначил премьер-министром правоцентристского политика Мишеля Барнье и поручил ему сформировать правительство.

Отметим, что левая коалиция одержала победу на выборах во Франции.

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