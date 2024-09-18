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17.09.2024, 19:27

"Золотая" кровь: редкий донор помог спасти младенца

Новости Мира 0 450

Врачам роддома города Иркутска удалось спасти новорожденного с уникальной "золотой" кровью, обладающего нулевым резус-фактором, передает Liter.kz со ссылкой на “Люди Байкала”.

Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

Донорскую кровь доставили из Москвы.

“Мальчик родился в мае и страдал тяжелым заболеванием, вызванным конфликтом его крови с материнскими антителами. У младенца не было белков-антигенов в крови, что привело к атаке его эритроцитов со стороны организма матери. Единственным способом спасти ребенка стало срочное переливание "золотой" крови – самой редкой в мире. Согласно разным данным, донорами этой крови являются всего 9-11 человек по всей планете”, – пишет издание.

Нужную кровь нашли в криобанке московской клинической больницы имени М. П. Кончаловского. В Иркутск ее доставили двумя партиями, первая из которых, объемом 300 миллилитров, прибыла через несколько часов.

Благодаря переливанию ребенок был выписан из больницы в стабильном состоянии.

"Золотая" кровь уникальна тем, что подходит для переливания любому человеку благодаря своей универсальности. Однако для пациентов с нулевым резус-фактором она остается единственно возможным вариантом. Любая другая кровь может оказаться смертельной”, – отмечают ученые.

До 1961 года считалось, что люди с "золотой" кровью не выживают, однако сейчас их существование признано медицинским сообществом, и их редчайшая кровь спасает жизни в самых сложных случаях.

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