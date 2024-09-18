Германия примет 800 медсестер из Узбекистана на зарплату от 2200 евро

Узбекистан и Германия договорились о трудоустройстве 800 узбекистанских медсестер. Об этом сообщил министр занятости Бехзод Мусаев, передает « Голос народа » со ссылкой на gazeta.uz .

Фото: Голос народа

Министр занятости и сокращения бедности Узбекистана Бехзод Мусаев в интервью телеканалу «Узбекистан 24» прокомментировал подписание с Германией межправительственного соглашения о всестороннем партнёрстве в сфере миграции и мобильности.

Медицинская и транспортная сфера ФРГ нуждаются в трудовых ресурсах, поэтому в Узбекистане для желающих будут организованы курсы по обучению немецкому языку. После успешной сдачи экзаменов они в организованном порядке отправятся в Германию, сообщил он.

«Это первый шаг к налаживанию прозрачного, организованного миграционного процесса. Сегодня мы договорились с железнодорожной компанией Германии Deutsche Bahn о подготовке водителей автобусов и железных дорог, а совместно с Globogate — о подготовке медсестёр. В этом году свыше 800 медсестёр из Узбекистана в организованном порядке отправляются в Германию, 400 из них уже прибыли, остальные сдают языковые экзамены. Их зарплата на руки составляет минимум 2200 евро», — заявил министр.

Он отметил, что узбекистанским специалистам также создадут условия для обучения высоким технологиям в машиностроение, транспортной и медицинской сфере ФРГ.

«Это соглашение можно назвать историческим. Если Индия и Германия готовили это соглашение 6 лет, то с учётом стратегических отношений между Узбекистаном и Германией этот сложный документ был подготовлен и подписан в течение года. Сегодняшнее соглашение охватывает не 1−5-летний срок, а 10−20−30-летний срок», — сказал Бехзод Мусаев.

В рамках соглашения также будут рассмотрены упрощённые визовые процедуры, со многими работодателями из Германии планируется подписать такие соглашения, сообщил он.