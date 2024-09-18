Массовая детонация пейджеров в Ливане: восемь погибших, около трех тысяч раненых

По данным Reuters, по всему Ливану, в том числе в южном пригороде Бейрута, массово взорвались пейджеры. Сдетонировавшие устройства связи принадлежали членам шиитской милиции «Хезболла». Ранения получили более двух тысяч людей, включая посла Ирана.

По данным министра здравоохранения Ливана Фираса Абиада, в результате произошедшего ранения по всей стране получили 2750 человек, еще восемь, включая восьмилетнюю девочку, не выжили. При этом состояние 200 раненых оценивается как крайне тяжелое. У большинства пострадавших фиксируют ранения головы и рук, а в некоторых случаях — живота.

Среди пострадавших оказался посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани. Согласно информации агентства Mehr, посол был переведен в одну из больниц Бейрута, поскольку получил легкие ранения и в данный момент чувствует себя нормально.

Центр кризисных операций Ливана попросил всех медицинских работников выйти на работу в больницы, чтобы помочь справиться с огромным количеством раненых, нуждающихся в неотложной помощи. Там также обратились ко всем гражданам, имеющим пейджеры, с призывом воздержаться от их использования.