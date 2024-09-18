Израиль заложил взрывчатку в пейджеры, продаваемые “Хезболле“ - СМИ

Израиль провел во вторник операцию против группировки "Хезболла", скрыв взрывчатые вещества в новой партии тайваньских пейджеров, импортированных в Ливан, передает Tengrinews.kz со ссылкой на The New York Times .

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Издание пишет об этом, приводя в материале сведения американских и других официальных лиц, осведомленных об операции.

Согласно некоторым источникам, пейджеры, которые "Хезболла" заказала у компании Gold Apollo на Тайване, были изменены до того, как они прибыли в Ливан. Большинство устройств были моделью AP924 этой компании, хотя в поставку вошли еще три другие модели Gold Apollo.

Взрывчатые вещества объемом от одной до двух унций (от 28,35 до 56,7 грамма) были размещены рядом с батареей в каждом пейджере, заявили два официальных лица. В устройствах также был установлен переключатель, который можно было дистанционно активировать для подрыва взрывчатки.

В 15:30 по ливанскому времени (17:30 по времени Астаны) пейджеры получили сообщение, которое выглядело будто бы оно отправлено руководством "Хезболлы", сообщили источники. Однако вместо этого сообщение активировало взрывчатку. По словам трех официальных лиц, устройства были запрограммированы на звуковой сигнал в течение нескольких секунд перед взрывом.

"Хезболла" обвинила Израиль в организации атаки... Израиль не комментировал атаку и не заявил о своей причастности, - указывается в материале.

Американские и другие официальные лица говорили с газетой на условиях анонимности.

Независимые эксперты по кибербезопасности, изучившие кадры взрывов, заявили об очевидности того, что сила и скорость взрывов были вызваны использованием взрывчатых веществ.

"Эти пейджеры, вероятно, были изменены таким образом, чтобы вызвать подобные взрывы - их сила и масштаб указывают на то, что это не просто аккумулятор", - пояснил изданию специалист по исследованиям компании WithSecure и консультант Европола по киберпреступности Микко Хиппонен.

Израильский аналитик по кибербезопасности и исследователь из Тель-Авивского университета Керен Элазари отметила, что атаки были нацелены на уязвимые места "Хезболлы".

Ранее в этом году лидер "Хезболлы" Хасан Насралла строго ограничил использование мобильных телефонов, считая их все более уязвимыми для израильской слежки, сообщили некоторые официальные лица и эксперты по безопасности.

"Эта атака ударила по их ахиллесовой пяте, потому что вывела из строя центральное средство связи. Мы видели, как подобные устройства, пейджеры, становились мишенью ранее, но не в такой сложной атаке", - сказала Элазари.

По словам нескольких официальных лиц, "Хезболла" заказала более 3 тысяч пейджеров у компании Gold Apollo на Тайване. Организация распределила пейджеры среди своих членов по всему Ливану, а некоторые устройства дошли до союзников в Иране и Сирии. Атака Израиля затронула пейджеры, которые были включены и получали сообщения.

Пока остается неясным, когда именно были заказаны пейджеры, и когда они прибыли в Ливан.

Напомним, ранее иранские СМИ сообщили, что в Ливане из-за израильской кибератаки массово взорвались пейджеры.

По данным министра здравоохранение Ливана Фираса Абъяда, погибли 8 человек, ранения получили более 2,7 тысячи, 200 из которых в тяжелом состоянии.

Позже местные СМИ уточнили, ссылаясь на него, что число погибших увеличилось до 11 человек, количество пострадавших возросло до 4 тысяч.