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18.09.2024, 08:40

Россиянка зашла в русский магазин в Канаде и удивилась цене гречки

Новости Мира 0 4 793

Российская тревел-блогерша Марина Ершова побывала в Канаде, зашла в местный русский магазин и удивилась ценам на продукты. Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен», передает Lenta.ru

Фото: Sergey Lantyukhov / News.ru / Globallookpress.com
Фото: Sergey Lantyukhov / News.ru / Globallookpress.com

«Когда заходишь в русский магазин и видишь знакомые упаковки гречки или сгущенки, сердце замирает от радости... пока не посмотрю на ценник», — призналась путешественница.

По словам Ершовой, килограмм гречки там стоит пять-шесть долларов (около 455-546 рублей), буханка ржаного хлеба — пять-семь долларов (около 455-638 рублей), а маленькая упаковка творога — семь-восемь долларов (около 638-729 рублей).

«Почему россияне, живущие в Канаде, готовы платить столько за продукты, которые они могли бы получить в России за куда меньшие деньги? Назревает странный парадокс. Они переезжают в другую страну за новой жизнью, а продолжают желать продукты из детства, как будто боятся положить в рот что-то новое», — заключила автор публикации.

Живущие в Канаде знакомые рассказали россиянке, что для многих из них еда — это культурная идентичность и утешение, особенно в момент, когда адаптация к новой жизни идет тяжело. Кроме того, многие эмигранты не могут сразу привыкнуть к западным продуктам, но со временем все-таки переходят на них.

«Однако русские магазины по-прежнему остаются местом "паломничества", особенно для тех, кто тоскует по детству. Ну а накрыть стол на Новый год — наши делают это исключительно с русскими блюдами и из российских продуктов», — призналась Ершова.

Ранее эта же тревел-блогерша побывала в отечественном магазине в Канаде и пожаловалась на «русскую тетю». Когда она попыталась сделать фото продуктов, продавщица закричала и потребовала показать разрешение на съемку.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Насчёт цен удивляться нечему, у них зарплаты соответствуют. Статья написана в пользу повышения цен в наших странах, мол не плачьте что у нас цены растут.
18.09.2024, 05:56
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