Правила ввоза домашних животных изменили в Европе

С 16 сентября Евросоюз ввел новые правила ввоза домашних животных, таких как кошки, собаки и хорьки. Теперь владельцы этих животных обязаны представить тест на антитела к бешенству, выполненный в аккредитованной Европейским союзом лаборатории, передает Tengri Travel .

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Животному нужно сдать анализ крови, чтобы убедиться, что вакцинация от бешенства подействовала. Тест должен быть сделан не ранее 30 дней после прививки и не позднее 90 дней до въезда в ЕС. Список лабораторий, которые подходят для сдачи теста, опубликован на официальном сайте Евросоюза.

Помимо теста, при пересечении границы с животным потребуется ветеринарный паспорт, который соответствует стандартам ЕС. Этот паспорт должен быть выдан в стране отправления, и подробные требования к нему можно найти на официальном сайте Евросоюза. К тому же животное должно быть чипировано или иметь идентификационную татуировку.

Отмечается, что новые меры направлены на усиление контроля над распространением бешенства и защиту здоровья людей и животных на территории Евросоюза.