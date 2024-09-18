Иранский дипломат лишился глаза из-за взрыва пейджера - СМИ

Посол Ирана в Ливане получил серьезное ранение в результате взрыва пейджера, передает Tengrinews.kz со ссылкой на The New York Times .

Моджтаб Амани. Фото: mehrnews.com

По данным издания, посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани потерял один глаз, а второй глаз у него сильно пострадал. Дипломата отправят в Тегеран на лечение.

Ранее посольство Ирана сообщало, что посол получил поверхностные ранения и его состояние удовлетворительное.

Напомним, накануне, 17 сентября, в Ливане массово взорвались пейджеры.

Ливанское National News Agency сообщало, что в южных пригородах Бейрута, а также в других районах страны пейджеры были взорваны путем высокотехнологичного воздействия.

По данным местных СМИ, пейджеры для защищенной от прослушки связи использовали члены ливанского шиитского движения "Хезболла". Также дистанционному воздействию могли подвергнуться и рации.

По данным Минздрава Ливана, которое цитирует IRNA, число погибших при взрыве пейджеров в Ливане возросло до 11, а число пострадавших превысило 4000, более 400 из которых - в критическом состоянии. Среди погибших была 10-летняя девочка.