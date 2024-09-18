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18.09.2024, 15:32

Немецкие ученые нашли новое болеутоляющее

Новости Мира 0 507

Собаки могут помочь людям, испытывающим боли хронического характера. К таким выводам пришли ученые Берлинского университета имени Гумбольдта, проведя исследование, рассказывает Tengri Life.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Как пишет Deutsche Welle, одно только присутствие животного может влиять на восприятие и ощущение боли, а также на поведение человека. Эти данные Берлинский университет имени Гумбольдта представил во вторник, 17 сентября.

Автор исследования Хайди Мауэрсбергер отметила, что оно открывает перспективы для разработки новых методов терапии.

"Ученые провели два эксперимента. Пробанды (объекты клинического наблюдения - прим.) опускали руку в ледяную воду. В этот момент рядом с ними находилась или их собака, или кто-то из друзей, или они были совсем одни.

Нахождение животного рядом в разы снижало интенсивность боли, что приводило и к уменьшению стресса. В то время как присутствие друга или подруги в аналогичной ситуации не имело подобного эффекта", - говорится в материале.

Во время второго эксперимента условия были такие же, как и в ходе первого, но с одним отличием: собака была чужая. И эффект от присутствия животного рядом с человеком, когда тот испытывает боль, снова оказался положительным.

Участники эксперимента не просто ощущали эмоциональную поддержку, но и в действительности чувствовали боль не так интенсивно, объясняет автор исследования.

"В то время, когда усиливается психологическая нагрузка и увеличивается боль, взаимодействие с собакой дает не только эмоциональную поддержку, но и на самом деле снижает физическую боль", - пояснила Мауэрсбергер.

Собаки могли бы помогать пациентам переносить боль в больницах, во время операций, в домашних условиях.

Люди, испытывающие хронические боли, поделились своим опытом с ученым и признались, что из-за дискомфорта в теле они теряют интерес к активной деятельности и социальным контактам. Исследование, которое доказало, что четвероногие питомцы могут помочь такой группе пациентов, было опубликовано в сентябре в открытом доступе в журнале Acta Psychologica.

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