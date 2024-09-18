На офис Wildberries в Москве совершили вооруженное нападение

В самой компании сообщили, что это была попытка незаконного проникновения Владислава Бакальчука с охраной, он является сооснователем маркетплейса.

После произошедшего были задержаны как минимум 10 участников конфликта.

Со слов Владислава Бакальчука, на него и его команду пытались совершить нападение, когда они приехали на переговоры по остановке строительства складов компании.

После стрельбы огнестрельные ранения получили несколько человек — пули попали в конечности и спины пострадавших. По информации Telegram-канала Mash, один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии. Затем сработала пожарная тревога и приехала Росгвардия.

Всех сотрудников Wildberries эвакуировали. Вместе с ними и студентов журфака МГУ — здание факультета находится рядом с центральным офисом WB.

Владислав Бакальчук ушел с территории головного офиса WB в сопровождении охраны и своего адвоката.