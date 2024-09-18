Пять мифов о кофе развенчал эксперт

Пятое заблуждение касается времени употребления кофе.

Многие пьют его сразу после пробуждения, думая, что это лучший момент. Но Сергей Бабуров отмечает, что в это время уровень кортизола (гормона стресса) уже высок, и кофе может уменьшить его действие, что приведет к повышению уровня стресса. Лучше подождать хотя бы полчаса после пробуждения, прежде чем выпить первую чашку.