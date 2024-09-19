Назван нестандартный способ избавиться от тараканов в квартире

Для избавления от тараканов в квартире не обязательно покупать дорогостоящие инсектициды, можно воспользоваться народными средствами. Нестандартный способ прогнать вредителей назвали эксперты портала «БелНовости».

Специалисты посоветовали использовать для борьбы с тараканами лавровый лист. Для этого нужно смочить несколько листьев водой — так они начнут выделять эфирные масла. «Затем разложите их по углам и в местах, где были замечены тараканы. Эфирные масла отпугивают насекомых и предотвращают их дальнейшее появление», — пояснили эксперты.

Однако специалисты уточнили, что рассчитывать на полное избавление от вредителей не стоит — если проблема приобрела серьезный характер, лучше обратиться к специалистам.

Ранее домохозяйкам посоветовали засыпать стиральный порошок в унитаз. Это средство поможет очистить сантехнику до блеска. Порошок справится с любыми загрязнениями — даже с известковым налетом и ржавчиной.