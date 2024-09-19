“Что ты творишь?“: Татьяна Бакальчук в слезах обратилась к мужу после стрельбы у офиса Wildberries

Конфликт четы Бакальчук из-за Wildberries стал причиной перестрелки в центре Москвы. Два человека погибли, 10 пострадали, ранен полицейский, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РБК.
Около здания офиса Wildberries днем 18 сентября произошла "масштабная провокация", заявил сооснователь компании Владислав Бакальчук.
"Переговоры по урегулированию этой ситуации продолжались всю прошлую неделю. Сегодня в 12 часов в офисе Wildberries в Романовом переулке должен был состояться очередной раунд этих переговоров. Я приехал в офис компании со своими коллегами, однако уже на входе был атакован службой охраны и неизвестными мне людьми, которые спровоцировали вооруженный конфликт", — заявил Бакальчук.
В самой компании заявили, что переговоров с Бакальчуком не планировали.
Супруга Владислава Бакальчука и основательница Wildberries Татьяна Бакальчук назвала события в офисе компании "неудачной попыткой рейдерского захвата". Она записала эмоциональное видеообращение к мужу.
"Вооруженные люди ворвались в наш офис, устроили перестрелку, погром, погибли молодые ребята. Владислав, что ты творишь? Как ты будешь смотреть в глаза своим родителям и нашим детям? Как ты мог? Как ты мог довести ситуацию до такого абсурда", - обратилась она к мужу.
Тем временем сооснователь компании заявил, что окажет "всю необходимую помощь представителям следственных органов, чтобы разобраться в том, кто и зачем спровоцировал конфликт".
В полиции завели уголовное дело по поводу стрельбы.
Из-за компании Wildberries уже несколько месяцев идет спор между сооснователями компании — супругами Татьяной и Владиславом Бакальчук.
Татьяна Бакальчук подала в суд иск о разводе в конце июля. Wildberries супруги основали в 2004 году. Сейчас компания является крупнейшим российским маркетплейсом. Состояние Татьяны Бакальчук Forbes оценивает в 7,4 миллиарда долларов. У пары семеро совместных детей.
Ранее владелица маркетплейса Wildberries назвала причину развода с мужем Владиславом Бакальчуком, с которым она прожила вместе больше 20 лет.
Владислав Бакальчук ранее заявил, что их семейный бизнес подвергся рейдерскому захвату, а его отстранили от управления маркетплейсом.
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