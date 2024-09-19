18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
478.93
534.96
5.16
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
19.09.2024, 08:11

“Что ты творишь?“: Татьяна Бакальчук в слезах обратилась к мужу после стрельбы у офиса Wildberries

Новости Мира 0 1 961

Конфликт четы Бакальчук из-за Wildberries стал причиной перестрелки в центре Москвы. Два человека погибли, 10 пострадали, ранен полицейский, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РБК.

Кадр из видео: t.me/mash
Кадр из видео: t.me/mash

Около здания офиса Wildberries днем 18 сентября произошла "масштабная провокация", заявил сооснователь компании Владислав Бакальчук.

"Переговоры по урегулированию этой ситуации продолжались всю прошлую неделю. Сегодня в 12 часов в офисе Wildberries в Романовом переулке должен был состояться очередной раунд этих переговоров. Я приехал в офис компании со своими коллегами, однако уже на входе был атакован службой охраны и неизвестными мне людьми, которые спровоцировали вооруженный конфликт", — заявил Бакальчук.

В самой компании заявили, что переговоров с Бакальчуком не планировали.

Супруга Владислава Бакальчука и основательница Wildberries Татьяна Бакальчук назвала события в офисе компании "неудачной попыткой рейдерского захвата". Она записала эмоциональное видеообращение к мужу.

"Вооруженные люди ворвались в наш офис, устроили перестрелку, погром, погибли молодые ребята. Владислав, что ты творишь? Как ты будешь смотреть в глаза своим родителям и нашим детям? Как ты мог? Как ты мог довести ситуацию до такого абсурда", - обратилась она к мужу.

Тем временем сооснователь компании заявил, что окажет "всю необходимую помощь представителям следственных органов, чтобы разобраться в том, кто и зачем спровоцировал конфликт".

В полиции завели уголовное дело по поводу стрельбы.

Из-за компании Wildberries уже несколько месяцев идет спор между сооснователями компании — супругами Татьяной и Владиславом Бакальчук.

Татьяна Бакальчук подала в суд иск о разводе в конце июля. Wildberries супруги основали в 2004 году. Сейчас компания является крупнейшим российским маркетплейсом. Состояние Татьяны Бакальчук Forbes оценивает в 7,4 миллиарда долларов. У пары семеро совместных детей.

Ранее владелица маркетплейса Wildberries назвала причину развода с мужем Владиславом Бакальчуком, с которым она прожила вместе больше 20 лет.

Владислав Бакальчук ранее заявил, что их семейный бизнес подвергся рейдерскому захвату, а его отстранили от управления маркетплейсом.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Старейший человек в мире: Книга Гиннесса назвала новую рекордсменкуНовости Мира
16.09.2024, 20:03 0
Стало известно о наследстве МасляковаНовости Мира
09.09.2024, 20:32 0
Врачи зарабатывают 900 тысяч тенге: медик озвучила реальные размеры зарплатНовости Казахстана
26.08.2024, 17:06 0
Брат Нукеновой сделал дорогой подарок адвокатуНовости Казахстана
14.09.2024, 19:45 0
Уроженец Казахстана погиб на войне в УкраинеНовости Казахстана
16.09.2024, 13:18 0

Последние комментарии

< >
Жительница Актау оформила подъезд в национальном стиле
Строгоff → Красочно, ярко, красиво!
Казахстан хочет экспортировать ГСМ за рубеж
Pluto 9701 → И снова слова бла бла бла хочет хочет, а может?
«Все бросаю и переезжаю»: казахстанец снимает атмосферные ролики об Актау
fox1167 → Поддерживаю! Вааааще фигня какая-то стала
Жительница Актау оформила подъезд в национальном стиле
Coffee → Это очень красиво!
«Все бросаю и переезжаю»: казахстанец снимает атмосферные ролики об Актау
Ingul → Уважаемая "Лада", вы заметили на сколько меньше стало посетителей на вашем сайте после того, как вы поменяли его формат? Или теперь общественное мнение никого не интересует?