“Что ты творишь?“: Татьяна Бакальчук в слезах обратилась к мужу после стрельбы у офиса Wildberries

Конфликт четы Бакальчук из-за Wildberries стал причиной перестрелки в центре Москвы. Два человека погибли, 10 пострадали, ранен полицейский, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РБК .

Кадр из видео: t.me/mash

Около здания офиса Wildberries днем 18 сентября произошла "масштабная провокация", заявил сооснователь компании Владислав Бакальчук.

"Переговоры по урегулированию этой ситуации продолжались всю прошлую неделю. Сегодня в 12 часов в офисе Wildberries в Романовом переулке должен был состояться очередной раунд этих переговоров. Я приехал в офис компании со своими коллегами, однако уже на входе был атакован службой охраны и неизвестными мне людьми, которые спровоцировали вооруженный конфликт", — заявил Бакальчук.

В самой компании заявили, что переговоров с Бакальчуком не планировали.

Супруга Владислава Бакальчука и основательница Wildberries Татьяна Бакальчук назвала события в офисе компании "неудачной попыткой рейдерского захвата". Она записала эмоциональное видеообращение к мужу.

"Вооруженные люди ворвались в наш офис, устроили перестрелку, погром, погибли молодые ребята. Владислав, что ты творишь? Как ты будешь смотреть в глаза своим родителям и нашим детям? Как ты мог? Как ты мог довести ситуацию до такого абсурда", - обратилась она к мужу.

Тем временем сооснователь компании заявил, что окажет "всю необходимую помощь представителям следственных органов, чтобы разобраться в том, кто и зачем спровоцировал конфликт".

В полиции завели уголовное дело по поводу стрельбы.

Из-за компании Wildberries уже несколько месяцев идет спор между сооснователями компании — супругами Татьяной и Владиславом Бакальчук.

Татьяна Бакальчук подала в суд иск о разводе в конце июля. Wildberries супруги основали в 2004 году. Сейчас компания является крупнейшим российским маркетплейсом. Состояние Татьяны Бакальчук Forbes оценивает в 7,4 миллиарда долларов. У пары семеро совместных детей.

Ранее владелица маркетплейса Wildberries назвала причину развода с мужем Владиславом Бакальчуком, с которым она прожила вместе больше 20 лет.

Владислав Бакальчук ранее заявил, что их семейный бизнес подвергся рейдерскому захвату, а его отстранили от управления маркетплейсом.