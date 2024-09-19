Не откладывайте важные решения на потом: осеннее равноденствие-2024

В ближайшие дни грядут важные астрономические события – осеннее равноденствие и коридор затмений. Известный казахстанский нумеролог Айсулу Ахимова рассказала Zakon.kz , как правильно провести этот период, чтобы не навредить своей судьбе.

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В 2024 году осеннее равноденствие приходится на воскресенье, 22 сентября, в 17:43 по времени Астаны. После этого дня продолжительность светлого времени начнет постепенно уменьшаться, достигая своего минимума в день зимнего солнцестояния, который будет отмечаться 22 декабря.

Специалист отметила, что, учитывая осеннее равноденствие и его влияние на человека, нужно назвать несколько важных факторов, которые стоит учесть в ближайшее время для позитивных изменений в будущем.

"Прежде всего, важно принять во внимание то, что в этом високосном году оно выпадает на коридор затмений. И перед осенним равноденствием мы встретим лунное затмение. Коридор затмения – очень значимое событие, для кого-то оно может стать даже роковым. Поскольку в зависимости от того, как поведем себя в этот промежуток времени, между лунным и солнечным затмениями, сформируются причинно-следственные связи, корректирующие события на ближайшие 18,5 года. Они будут влиять на судьбу человека в дальнейшем". Айсулу Ахимова

Нумеролог подчеркнула, что необходимо относиться к космическим явлениям более серьезно, проживая это время правильно и экологично.

"Следует все выверять и более рационально подходить к принятию решений, а не импульсивно", – добавила нумеролог.

Коридор затмений выпадает на осеннее равноденствие. Поэтому 22 сентября необходимо быть сбалансированными с учетом внутренних вибраций и прожить этот период в более собранном состоянии.

"Это позволит вам открыть новые возможности для обновления себя и изменения своей жизни. К слову, 2024 год в принципе направлен на трансформацию судьбы и качественные изменения", – считает специалист.

Айсулу пояснила, что День осеннего равноденствия – лучший период для качественных роковых изменений, чтобы в будущем перейти на новый уровень, став лучшей версией себя. Это то время, когда нужно избавиться от всего ненужного, даже от страхов и тяготящих вас установок. Одним из самых сильных дней станет 22 сентября.

Что можно и чего нельзя делать в День равноденствия

По мнению нумеролога, в этот день нельзя откладывать на потом решение каких-то вопросов и проблем, которые назрели в вашей жизни. Нужно найти в себе силы для того, чтобы подойти к этим вопросам вплотную и понять, для чего они нам даны.

22 сентября, в день осеннего равноденствия, который выпадает сразу после затмения, лучше одеться в определенную световую гамму.

"Подойдут желто-оранжевые оттенки одежды, золотистый цвет или коралловый, персиковых оттенков", – посоветовала нумеролог.

Ни в коем случае в этот день нельзя занимать деньги в долговые обязательства. Все долговые обязательства могут затянуть вас в болото.

Кроме того, в эту дату, так как она выпадает на коридор затмений, у людей обострится психоэмоциональная чувствительность под влиянием убывающей луны.

"Может возникнуть ощущение неопределенности, высокой тревожности, проявление панических атак, страхов и навязчивые мысли. Вылиться на состояние здоровья это грозит психосоматикой". Айсулу Ахимова

Вместе с тем нужно знать: так как это число состоит из большого количества двоек, то энергетически человека легко сбить с толку. Поскольку, с одной стороны, влияет лунное затмение, которое происходит сразу после полнолуния, чем вызывает у землян эмоциональный подъем.

"В этот день может повыситься эмоциональная энергия. Мы становимся более беспокойными и импульсивными. Поэтому контролируйте процесс всего, что происходит с вами в этот день". Айсулу Ахимова

Она добавила, что не исключен 22 сентября риск получения травм, а также присутствует большая угроза аварийности на дорогах.

"Будьте внимательны в этот день за рулем и уважительны к другим участникам дорожного движения", – предупредила нумеролог.

Также она порекомендовала тщательно обдумывать свои покупки, исключить возможность лишних трат.

Здоровье

По словам специалиста, в этот период хорошо голодать и проводить очищение организма. Лучше отказаться от употребления большого количества мяса.

"В воскресенье следует наконец решиться отказаться от дурных привычек. И это касается не только курения и принятия алкоголя, отличным решением станет возможность постараться избавиться от плохих особенностей характера".Айсулу Ахимова

Корректируйте себя и все, что связано с внутренней сущностью и слабостями.

Будьте благоразумны и внимательны

Расстаньтесь с теми вашими сторонами, которые мешали вам двигаться вперед.

"Может присутствует внутри гордыня или прокрастинация, и вы постоянно откладываете на потом ключевые для развития вещи. Если вам сложно контролировать себя, проведите этот день в одиночестве", – посоветовала нумеролог.

Вместе с тем в день осеннего равноденствия нужно предельно четко следить за тем, что говорите. Нельзя обманывать и лгать, так как вся эта ложь непременно будет раскрыта, объясняет специалист. Следует быть искренним и открытым.

В этот день хорошо заниматься благотворительностью, подавать милостыню, проводить время в медитации или йоге.

Лучше провести этот день вдали от большого скопления людей. Не посещать концерты и фестивали.

Стремитесь к прогрессу

22 сентября – отличный день для того, чтобы победить свои изъяны, дурные черты характера. Отказаться от всех вещей, которые вам не давали идти вперед.

"Вы избавитесь таким образом от кармического груза и долгов, тяжелых состояний. Поэтому важно сделать шаг в сторону кардинальных внутренних изменений и духовного очищения и прозрения".Айсулу Ахимова

Утро следует начать с очищения, а накануне, 20-21 сентября, сделать в доме генеральную уборку, очистив свое жилье от всего ненужного, проветрить помещение.

Хорошо провести 22 сентября на природе, рядом с деревьями и водоемом, хотя бы не менее 40 минут.