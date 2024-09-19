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19.09.2024, 12:18

Эстонцы назвали правительство врагом

Новости Мира 0 620

ERR: многие граждане Эстонии считают правительство своим врагом, передает Lenta.ru

Фото: Ints Kalnins / Reuters
Фото: Ints Kalnins / Reuters

Многие эстонцы считают правительство врагом, который изматывает народ. Такие данные показал опрос, проведенный компанией Norstat Eesti AS по заказу Института общественных исследований, передает ERR.

«Согласно свежему опросу, 80 процентов респондентов согласны с мнением, что многие люди воспринимают правительство как врага, который изматывает народ, а 70 процентов ощущают это на личном уровне», — сообщило издание.

Отмечается, что в 33-ю годовщину независимости Эстонии подобное высказывание сделал президент страны Алар Карис. «Многие люди воспринимают правительство как врага, который изматывает народ. Это опасное развитие событий, которое нельзя объяснить просто заблуждением. Люди хотят понимать, почему с них взимают налоги и как используются их деньги», — сказал он. В опросе участвовали 1001 респондент.

Ранее командующий Силами обороны Эстонии Андрус Мерило заявил, что Эстония и Финляндия должны разработать план по полному запрету движения флота России в Финском заливе. Он подчеркнул, что контроль большей части залива странами — членами НАТО является проблемой для России.

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