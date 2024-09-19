Дрались в Казахстане: что известно о погибших во время стрельбы у офиса Wildberries бойцах MMA

18 сентября 2024 года в Москве около офиса Wildberries произошла стрельба. В результате несколько человек получили ранения, двое скончались. Погибшие – сотрудники охраны офиса компании в БЦ "Романов двор" – были бойцами MMA, сообщает Zakon.kz.

Фото: sportarena.kz

Корреспондент sportarena.kz изучил спортивное прошлое обоих бойцов – Ислама Эльмурзиева и Абубакара Местоева. Как оказалось, оба связаны с Казахстаном.

Ислам Эльмурзиев родом из Новосибирска. Он выступал в российском промоушене Fight Nights под псевдонимом Цечоев. Провел, по данным из открытых источников, два боя в MMA. В 2019 году он дрался в Казахстане. В Центре бокса имени Серика Сапиева проходил турнир Abadan FC Abadan Fighting Championship 8. В его рамках Эльмурзиев победил решением судей казахстанца Аслана Кайсинова.

Российский боец смешанных единоборств ингушского происхождения Абубакар Местоев – чемпион России по всестилевому карате, вице-чемпион Европы по карате, мастер спорта России по панкратиону и всестилевому карате. На состязаниях бойцов ММА он не раз был увенчан лаврами победителя. Всего в MMA Местоев провел 17 боев: одержал 13 побед и потерпел четыре поражения.

Местоев более известен казахстанской публике. Он дрался на разогреве у Шавката Рахмонова в марте 2019-го в Алматы, проиграв большинством судейских голосов Энтони Дизи. Также он бился в андеркарде у российского казаха Дамира Исмагулова. Тогда в Москве он победил нокаутом Алексея Махно.

18 сентября 2024 года соосновательница и генеральный директор российского маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук рассказала о попытке захвата офисов в Москве. По ее словам, несколько человек были ранены. Позже стало известно о двух погибших и семи пострадавших. По данному факту возбудили уголовное дело. Расследование ведется по статьям об убийстве, покушении на убийство двух и более лиц, незаконном хранении огнестрельного оружия, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и самоуправстве.