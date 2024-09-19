Актера Константина Хабенского госпитализировали в Москве

Константина Хабенского госпитализировали в состоянии средней тяжести, передает Tengrinews.kz . со ссылкой на Mash.ru .

Константин Хабенский. Фото с сайта kinomania.ru

По данным издания, медики диагностировали актеру гипертонию с преимущественным поражением сердца. Вероятная причина — ревматическое поражение, влияющее на сердечно-сосудистую систему и суставы.

Народному артисту России проверили плотность костной ткани. После исключили остеопороз — системное метаболическое заболевание, которое сопровождается снижением костной массы, а также уменьшением плотности и прочности костей.

Ближайший концерт Хабенского запланирован на 26 сентября в Самаре. Он должен пройти в рамках гастрольного тура в честь 100-летнего юбилея Булата Окуджавы. Выступление пока не отменили.

Константин Хабенский - художественный руководитель и директор Московского художественного театра (МХТ) имени Чехова.

Он играл Антона Городецкого в фильмах "Ночной дозор" и "Дневной дозор". Также Хабенский снимался в картинах "Статский советник" (2005), "Адмиралъ" (2008), "Небесный суд" (2012), "Географ глобус пропил" (2013), "Время первых" (2017), и телесериале "Метод" (2015).