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19.09.2024, 15:25

Кашпировский вернулся с новыми магическими сеансами

Новости Мира 0 776

Shot: экстрасенс Кашпировский возобновил деятельность и проводит сеансы, передает Lenta.ru

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com
Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

Экстрасенс Анатолий Кашпировский возобновил деятельность и проводит новые сеансы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

На записи, сделанной одним из пришедших на мероприятие россиян, Кашпировский обещает избавить женщину от лишнего веса. «Я подкреплю какие-то невидимые ключи, гайки ввинчу в эту очаровательную даму, чтобы она начала худеть», — говорит он. Также в кадр попали несколько человек, которые картинно падают после слов экстрасенса.

По данным канала, на одну из первых встреч после возобновления Кашпировским деятельности пришли около 300 человек. На них также продают различные товары, выпускаемые под его маркой. В частности, желающие могут приобрести пакеты с солью, сила которой связана с «мощной психологической привязкой», как утверждается на упаковке.

Ранее в Госдуме российских магов и медиумов обвинили в нарушении указа президента России Владимира Путина о сохранении традиционных ценностей. Там указали на неподконтрольность государству работы «лиц, осуществляющих соответствующую деятельность под различными астрально-мистическими наименованиями».

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